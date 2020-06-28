Чем удивили Алые паруса-2020: салют с вантового моста, парящая над водой сцена и космические костюмы

Завершился самый яркий вечер выпускников страны, который ребята в этом году ждали с нетерпением. Итак, красивым аккордом всероссийского праздника, как и всегда, стал фестиваль Алые паруса-2020. В этом году он был и традиционным, и совершенно необычным одновременно. Рассказываем, чем удивили Алые паруса-2020.

Главное новшество этого года - смена локацииФото: Олег ЗОЛОТО

Ну, во-первых, главное новшество - это смена локации. Несколько лет подряд белоснежный бриг проходит по акватории Невы вдоль Петропавловской крепости, Эрмитажа и прямо под Дворцовым мостом. В этом году было выбрано другое, не менее живописное место, с очень узнаваемыми достопримечательностями Петербурга - стадион "Газпром-Арена", Лахта-центр и вантовый мост ЗСД.

Доступ ко всем локациям был закрыт в связи с непростой эпидемической ситуацией как в городе, так и по всей странеФото: Артем КИЛЬКИН

Второе новшество: в живую петербуржцы и гости города увидеть всю эту красоту не могли. А все потому что в этом году особые требования: из-за пандемии доступ в парк закрыт, с воды тоже посмотреть было невозможно, так как часть Невы и Финского залива были перекрыты. По акватории ходили катера ГИМС и различных служб и следили, чтобы никто запрет не нарушал. На суше тоже дежурили стражи порядка: если встречали людей на территории, где никого не должно быть, вежливо просили покинуть место и отправиться домой.

Всех вежливо просили покинуть территорию побережьяФото: Артем КИЛЬКИН

А дома, кстати, все бы рассмотрели в лучшем виде: в интернете и по телевизору шла прямая трансляция концерта и пиротехнического шоу. К слову, на экране можно увидеть то, что на берегу бы точно не было доступно глазу. А все потому что вдоль Невы и Финского залива было сразу несколько сцен и на каждой из них происходило действие.

Главная сцена как бы парила над водойФото: Олег ЗОЛОТО

Главная сцена была рядом со стадионом "Газпром-Арена", она тоже была очень необычной - как бы парила в воздухе, а вместе с ней и звезды на ней выступающие. Ведущими праздника были Иван Ургант и Дарья Александрова.

Ведущими праздника были Иван Ургант и Дарья АлександроваФото: Олег ЗОЛОТО

Свои хиты исполняли Тимур Родригез, Вера Брежнева, группа RASA, Дима Билан и Сурганова. А еще были сюрпризы в виде шоу пиратов и барабанщиков, да, отдельно стоит отметить, какие были костюмы у артистов - просто космические. Обязательно посмотрите выступление Билана, если пропустили. А еще салют, ну и сам проход парусника!

Вантовый мост ЗСД был и площадкой для света, и местом запуска фейервековФото: Олег ЗОЛОТО

К слову, пиротехническое шоу длилось почти полчаса, в небо запустили сотни залпов, впервые был задействован вантовый мост ЗСД. Он был и площадкой для света, и для запуска салюта.

Но самым ярким моментом, конечно, стал проход белоснежного брига с Алыми парусами по Финскому заливуФото: Олег ЗОЛОТО

А в завершении всего спектакля автор сказки про романтичную Ассоль - Александр Грин, воспарил над водой. Именно ему посвятили в этом году праздник, так как в этом году исполняется 140 лет с его дня рождения.

Если пропустили трансляцию в прямом эфире, есть возможность посмотреть лучшие моменты шоу.