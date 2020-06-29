2020-06-29T08:37:46+03:00
Общество

В Пулково отменили 12 рейсов в Москву 29 июня

Прилететь из столицы в Санкт-Петербург также не получится
Лилия КОЗЛОВА
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24 рейса отменены между Петербургом и Москвой 29 июня24 рейса отменены между Петербургом и Москвой 29 июняФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В понедельник, 29 июня 2020 года, авиасообщение между Санкт-Петербургом и Москвой оказалось практически не возможным. В аэропорту Пулково отменены почти все рейсы между российской и Северной столицами. Причем, совершенно разных авиакомпаний. Об этом говорится в данных табло воздушной гавани.

- В аэропорту Пулково в понедельник отменены 12 рейсов из Санкт-Петербурга в Москву, - сообщается на табло аэропорта.

Также отменены 12 рейсов из столицы в город на Неве. Кроме того, сегодня не полетят самолеты из Петербурга в Ереван, а также не будет рейса в обратную сторону. Отменен рейс и из Северной столицы в Баку.

Так, из отмененных рейсов на Москву, один авиакомпании «Аэрофлот», один – Pegas Fly и сразу 10 запланированных рейсов компании «Россия». В обратном направлении точно такая же история.

На завтра, 30 июня, отмененных рейсов практически нет. Однако два полета из Петербурга в Москву и в обратную сторону тоже отменены. Не будет выполнять запланированный перелет авиакомпания Pegas Fly. Поэтому перед поездкой в аэропорт пассажирам следует свериться с расписанием табло, а также связаться с авиакомпанией, для уточнения информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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