«Борьба алкогольных монстров»: Автор «Бандитского Петербурга» рассказал, каким может быть продолжение сериала спустя 20 лет

Культовому сериалу «Бандитский Петербург» исполнилось 20 лет. В честь юбилея «Комсомолка» решила поинтересоваться у автора романов Андрея Константинова, стоил ли фанатам киноленты ждать продолжения. Но, к сожалению, по словам писателя, тех же самых героев ждать уже не стоит. Многие персонажи ушли из жизни не только в кино, но и в реальной жизни. Да и время уже другое. Нет тех бандитских разборок.

Правда, сюжет о новых криминальных историях у автора уже есть.

- Продолжение всегда можно снять, было бы желание. Но сейчас другая преступность, другой ритм, другая музыка, - поясняет Константинов. - Но в каком-то смысле я написал продолжение. Сейчас преступный бизнес, который очень не любит громкие разборки, но они иногда бывают. Помните, в Иркутске люди отравились «Боярышником»? Все говорили, что русские такие скоты, пьют гадость, на которой написано - средство для мойки унитазов.

Сериалу исполнилось 20 лет Фото: постер фильма

Правда, пострадавшие от «фунфыриков» люди, по словам Константинова, вполне нормальные обычные люди с небольшой зарплатой. В сюжете нового сериала они стали жертвами криминальных разборок между «алкогольными монстрами».

- Как можно бороться за место на рынке? Понижая цену, - поясняет Константинов. - Втиснуться можно, демпингуя. Но у крупнейших сетей установлены лимиты.

Поэтому бизнесмены нашли другой способ побороться за места на рынке. Хорошую водку начали разливать по флакончикам с надписью «Боярышник». А «фунфырики» стали продавать через специальные автоматы.

- Естественно, это угрожает интересам легальных магазинов. Что нужно делать? А просто окажется во флакончиках отрава, от которой люди умрут. Такая «милая» конкурентная борьба. Об этом я написал продолжение, - пояснил Константинов.

По словам автора, новый сценарий «Бандитского Петербурга» уже продан федеральному каналу. Место действия в нем - Сибирь.

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