Банкомат просто выплюнул их: Инспектор ГИБДД вернул мужчине 150 тысяч рублей, потерянные в магазине

Куш в 150 тысяч рублей упал 32-летнему инспектору ДПС Василеостровского района Петербурга Александру Колесникову прямо в ноги. Полицейский зашел в магазин за продуктами и заметил, что пол около банкомата застелен пятитысячными купюрами. Забери себе - и отдых на море обеспечен. Но Александр твердо решил вернуть деньги владельцу.

- Сначала подумал, что это розыгрыш, но решил все проверить. Позвал охранника, представился, показал удостоверение. Он собрал все купюры, и мы пошли в пункт видеонаблюдения, - рассказал «КП» Александр. – По записи увидели, что деньги в банкомат буквально несколько минут назад положил мужчина, который был с ребенком. Но как только они отошли, машина начала «выплевывать» банкноты - они этого уже не видели.

К счастью, хозяин крупной суммы не успел далеко уйти - его нашли в том же гипермаркете.

- Мы подошли к нему, расспросили обо всем, - в общем, убедились, что деньги и правда его. После этого он пытался меня отблагодарить – предлагал двадцать тысяч рублей, но я отказался, потому что ничего геройского не совершил. Просто нашел деньги и вернул их, - говорит Александр.

О приключении своего бойца тут же узнали его коллеги по работе.

- Александр вообще у нас хороший парень, - улыбается начальник отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения ДПС ГИБДД УМВД по Василеостровскому району Андрей Невмержицкий. – Мы в нем, честно говоря, никогда и не сомневались. Работящий, добросовестный. Сейчас думаем, как можем наградить его.