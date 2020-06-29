Измеряют температуру и отсаживают на 1,5 метра друг от друга: В Санкт-Петербурге прошла репетиция ЕГЭ

В Петербурге провели «генеральную репетицию» госэкзамена. Школьникам в этом году будут мерить температуру и рассаживать на расстоянии полтора метра друг от друга.

У выпускников начинается самая волнительная пора: через несколько дней, уже с 3 июля, они начнут сдавать ЕГЭ. В этом году экзамены пройдут в особом режиме, с учетом всех требований Роспотребнадзора. Это необходимо для того, чтобы исключить распространение коронавируса.

- Все образовательные учреждения, где будут сдавать экзамены, прошли профессиональную дезинфекцию помещений. Обрабатывать их будут в постоянном режиме до и после каждого экзамена, – рассказала председатель комитета по образованию Жанна Воробьева.

Суть проведения пробного экзамена – отработать все организационные моменты и проверить исправность техники перед основным экзаменом.Фото: Артем КИЛЬКИН

Особое внимание уделят не только классам, но также фойе и коридорам. А чтобы избежать толкучки, заходить в кабинеты ребята будут строго по графику.

Чтобы в дни проведения ЕГЭ все прошло по правилам, и не было никаких накладок, в школах провели пробный экзамен. На один из таких заглянули и корреспонденты «Комсомолки».

Директор средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Элина Березяк сразу обратила внимание на то, что на входе всем будут измерять температуру. После чего ребята оставят свои личные вещи в пункте хранения, обязательно упаковав их в пакеты. Потом их отправят обрабатывать руки дезинфицирующим средством и разрешат пройти регистрацию, предъявив паспорт. По словам директора, ответственные проследят, чтобы между ребятами сохранялась социальная дистанция в полтора метра.

- Организаторы и работники пункта приема должны быть обязательно в масках и перчатках, а выпускники – по желанию, - рассказала Элина Березяк.

35 722 человека будут сдавать ЕГЭ в Петербурге в этом году.Фото: Артем КИЛЬКИН

В каждом кабинете, где пройдет экзамен, специально установили бактерицидные излучатели, которые обеззараживают воздух. Их разрешено использовать в присутствии людей. А также две камеры, чтобы было видно, что происходит в помещении с разных сторон. Поэтому подсмотреть или списать не получится. Если заметят за этим делом, то результаты экзамена не зачтут, а значит, возможности поступить в университет в этом году уже не будет.

- Раньше в каждой аудитории располагалось 15 человек, сейчас их количество сократилось до 9. Пары расставлены так, чтобы соблюсти полутораметровую дистанцию, - пояснила директор школы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

35 722 человека будут сдавать ЕГЭ в Петербурге в этом году

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