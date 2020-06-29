Павловск, Петергоф, Царское село: Названы даты, когда откроются знаменитые парки после карантина

С 28 июня 2020 в Санкт-Петербурге после долгого «карантина» открылись парки. Городские зеленые зоны уже полны людей (гулять важно с соблюдением социальной дистанции!). А что насчет знаменитых парков при музеях? «КП-Петербург» узнала, можно ли уже отправляться в Царское село, Петергоф и Летний сад.

Петербуржцы смело могут планировать поездки в пригород. Уже работает Павловский парк – он встречает посетителей с 28 июня. Тем, кто соберется туда на прогулку, нужно знать, что придется надеть маску: носить средства индивидуальной защиты теперь стало правилом. Кроме того, нужно держать дистанцию в полтора-два метра. Экскурсии на зеленой территории музея-заповедника пока разрешили в группах до 5 человек. Тем временем сам парк уже готов встретить гостей во всей своей красе.

Знаменитые парки в Царском селе ждут посетителей на этой неделе.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

– На клумбах высажены сотни цветов, розы у Вольера и Розового павильона скоро раскроют свои бутоны, тенистые аллеи приглашают отдохнуть от летнего зноя. Птицы и белки стали совсем ручными и прыгают прямо в руки, – рассказали в музее-заповеднике «Павловск».

В четверг, 2 июля, примет первых гостей и Гатчинский парк. Пока он тоже будет работать в «особом режиме». Вход туда останется бесплатным, но в кассах нужно будет взять билет. Платить за него не придется – он нужен для контроля количества посетителей. Масок на прогулку в Гатчинском парке надевать не нужно, но дистанцию в полтора метра тоже просят соблюдать.

– Воздержитесь от прогулки, если заметили у себя признаки ОРВИ, – просят гостей в ГМЗ «Гатчина».

В Гатчинском парке скоро можно будет погулять.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следом в пятницу, 3 июля, откроются знаменитые парки Петергофа и Царского села. В «столице фонтанов» пока будут доступны только Нижний парк, парки Ораниенбаума и Александрии. К слову, знаменитыми фонтанами как раз можно будет полюбоваться в Нижнем парке. Нужны ли будут маски, будут ли экскурсии на свежем воздухе и сколько человек могут одновременно гулять – сообщить об этом в Петергофе планируют в ближайшее время. За информацией нужно следить на официальном сайте и страницах в соцсетях.

А в Пушкине можно готовиться к прогулкам в Екатерининском и Александровском парках. Маски надевать посетителям не нужно, но соблюдать дистанцию гостей тоже просят. В Екатерининском парке уже ждут и на экскурсии.

– Можно прогуляться по Камероновой галерее и Собственному садику, проехать на пароме по Большому пруду. Музей организует экскурсию по парку, численность группы – не более пяти человек, – рассказали в ГМЗ «Царское село».

Что касается садов Русского музея – Михайловского и Летнего – пока об их открытии официально не сообщается.

КОНКРЕТНО

Павловский парк

Режим работы: с 28 июня по 27 сентября 2020 ежедневно с 07:00 до 23:00.

Стоимость: с 07:00 до 09:00 и с 21:00 до 23:00 – вход бесплатный;

с 09:00 до 21:00 вход платный (взрослые, студенты, учащиеся старше 16 лет –100 руб. пенсионеры, ветераны труда – 50 руб).

Гатчинский парк

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00, вход – до 19.00.

Стоимость: бесплатно.

Бесплатные билеты на вход можно получить в кассах у Черных ворот, Березовых ворот, у Арсенального каре и у Типографии (пр. 25 Октября).

Царское село

Екатерининский парк. Стоимость: 150 рублей.

Александровский парк. Стоимость: вход свободный.

Для похода в парки музея-заповедника «Царское Село» билет с открытой датой можно приобрести онлайн на официальном сайте.

Петергоф

Режим работы. Нижний парк: Ежедневно с 10:00 до 18:00. Вход в парк – до 17:15. Вход по билетам.

Парк Александрия: Ежедневно с 9:00 до 18:00. Вход по билетам.

Парк Ораниенбаум: Ежедневно с 9:00 до 18:00. Вход по билетам.

Онлайн-билеты будут доступны на сайте с 1 июля 2020.