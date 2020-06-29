2020-06-29T17:51:42+03:00
Общество

Специалисты – о поправках в Конституцию: «Традиционные семейные ценности – «цемент» для государства»

В Петербурге обсудили, как новый главный закон страны скажется на всех поколениях россиян
Анна ПОСЛЯНОВА
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Помогут «семейные» поправки и в решении демографической проблемы.Помогут «семейные» поправки и в решении демографической проблемы.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Почему поправки в Конституцию можно назвать семейными, и каких именно членов семьи они защитят, рассказали на пресс-конференции в медиацентре петербургского Дома журналиста.

Семья – это не только родители и дети, но и бабушки и дедушки, семейные проблемы и многодетность, медицина и образование. А потому, заявляя себя социальным государством, Россия прописывает все это в главном законе.

– С тех пор, как была принята Конституция, общество изменилось, изменилась и система социальной поддержки, – отмечает советник председателя Совета Федерации России Людмила Косткина. – В 1993 году мы не могли прописать такое количество уточнений по основам социального государства: индексировать выплаты было невозможно, ведь даже пенсии толком не выплачивались.

Социальность по всем фронтам сегодня обеспечивают федеральные законы. Но еще есть закон «О федеральном бюджете», который в кризисные времена может приостанавливать их действие. Приостановить действие Конституции он, конечно, не в силах. Этим и объясняют необходимость поправок именно в главный закон страны.

– Поправки очень выверенные, – добавляет Людмила Косткина. – Они касаются сразу всех поколений семьи.

Родителям – достойная зарплата не ниже МРОТ. Бабушкам и дедушкам – индексация пенсий и забота, которая станет обязанностью взрослых детей. Если же пожилой человек одинок, заботу о нем на себя возьмет государство.

– Все исходит из семьи: то, как дети относятся к родителям, перенимают внуки, – рассуждает зампредседателя правления Союза защиты пожилых людей Петербурга Раиса Самсонова.

Доступность медицинской помощи, ответственность о которой возложат на все уровни власти, поможет бабушкам и дедушкам жить дольше и нянчить внуков, мамам и папам – рожать деток и лучше заботиться о семье, а самим детям – вырастать здоровенькими и крепкими.

– Государство, конечно, не станет распоряжаться детьми и тотально вмешиваться в дела семейные, – отмечает Косткина. – Ювенальная юстиция в большей степени могла бы родиться из формулировок действующей Конституции.

Что касается формы семьи, то 83 процента опрошенных россиян одобрили поправку о браке как союзе мужчины и женщины.

– Защита традиционных семейных ценностей – это ключевая поправка, – считает председатель Санкт-Петербургского городского родительского комитета Михаил Богданов. – Если бы она не появилась, оставался бы крючочек, за который можно дергать и растаскивать страну на кусочки. Традиционные семейные ценности – «цемент» для государства.

Какие плоды принесет пул «семейных» поправок? Если они действительно заработают, это коренным образом изменит воспитание молодежи: ее больше не нужно будет убеждать, что государство заботиться о гражданах, ведь она увидит это своими глазами.

– Нигилистические настроения формируются потому, что молодежь видит несоответствие заявлений и их реализации, – продолжает Богданов. – Поправки позволят сдвинуть вектор: Конституция изменит бухгалтерскую сущность нашего быта, теперь чиновник не сможет проигнорировать интересы семьи потому, что «денег нет». Позиция России относительно брака и международного права покажет детям, что мы сами себе хозяева. Упоминание веры не допустит дискриминации верующих. Все это закладывает фундамент воспитания.

Помогут «семейные» поправки и в решении демографической проблемы.

– Если российская молодежь увидит перспективу, увеличение рождаемости будет обязательно, – уверен член Общественной палаты Санкт-Петербурга Валерий Солдунов.

Правда, для этого поправки должны действительно заработать. Для этого, по прикидкам властей, нужно будет разработать десятки федеральных законов.

– Поправки изменят логику политического процесса: теперь придется думать, куда направить имеющие ресурсы в первую очередь, – заключает Богданов. – Сам факт внесения поправок говорит о том, что на семьи и детей деньги будут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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