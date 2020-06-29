Цены выросли, социальная дистанция оказалась условной: Как прошел первый день работы летних веранд в Петербурге.

Петербург понемногу избавляется от гнета «карантинных запретов» - с 28 июня в Северной столице заработали летние веранды. И казалось бы – вот тебе столик под зонтиком, вот тебе летнее солнце, вот тебе кофе в белой фарфоровой чашечке. Но почему так печально глядят управляющие и администраторы кафе и ресторанов? И почему не все петербуржцы остались довольны очередным этапом снятия ограничений? В нюансах жизни и развлечений по новым правилам разбирались корреспонденты «Комсомолки».

ПАДЕНИЕ В КРИЗИС

На календаре – понедельник, 29 июня. На часах – половина первого дня. На Невском проспекте – аншлаг. Народ пустился в отрыв: изголодавшиеся по «докоронавирусной» жизни люди гуляют по улицам, набережным и площадям, фотографируются в скверах у фонтанов… и, конечно, не обходят стороной наконец-то открывшиеся летние веранды.

Теперь на уборку столов уходит по десять-пятнадцать минут вместо прежних пяти.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Вы не представляете, что у нас творилось час назад! – поделилась с журналистами «Комсомолки» девушка-маркетолог из грузинского ресторанчика на набережной канала Грибоедова. – Люди подходят к террасе и осторожно так, робко спрашивают: «А что, правда можно зайти? И покушать тоже можно?». Такое ощущение, что у нас не три месяца простоя было, а по меньшей мере лет десять!

Управляющие общепита наплыву гостей, конечно, рады, да только радость эта с грустной улыбкой. Кризис вогнал кафе и рестораны в глубокий минус, а из-за дополнительных правил и ограничений, введенных Роспотребнадзором, выкарабкиваться из него придется как минимум несколько месяцев.

- У нас обычно на террасе стоит тридцать столиков, - рассказала нам администратор ресторана русской кухни на Невском проспекте Алена. – Сейчас мы урезали их количество почти наполовину – оставили только восемнадцать. Иначе никак – социальная дистанция. Ну и оборачиваемость самих столиков тоже сильно снизилась. Если раньше у нас на то, чтобы убрать место после одного гостя и усадить за него другого, уходило около пяти минут, то теперь – минимум десять-пятнадцать.

Вот так теперь выглядит меню в некоторых ресторанах и кафе. Для того, чтобы увидеть блюда и цены, нужно навести на код камеру телефона.Фото: Олег ЗОЛОТО

«БЕЗ ТУРИСТОВ ВЫРУЧКИ НЕ БУДЕТ»

- Тем, кто работает в центре, сейчас особенно трудно, - поддержал Алену управляющий индийского ресторана на Малой Конюшенной. Он, кстати, оказался единственным, кто вышел общаться с нами в медицинской маске. – Тут же все рассчитано на туристов, они составляют, наверное, 90% от всей клиентуры. Поэтому пока не будет туристов – не будет и выручки.

Да, коронавирус мы почти победили, а вот проблема коронакризиса еще только встает в полный рост. На той же Малой Конюшенной, но в другом, соседнем ресторанчике, девушка-директор по имени Аполлинария привела нам тревожную статистику: только за первый месяц простоя их сеть из пяти заведений потеряла пять миллионов рублей. И открытие летних веранд проблему не решило: во-первых, открыть их можно не везде, а только там, где есть возможность, а во-вторых, загрузка все равно получается незначительной – особенно если сравнивать с летом прошлого года.

Кое-где официантки вместо масок носят защитные экраны. В них удобнее дышать, хотя пластиковое "забрало" больно бьет по носу.Фото: Олег ЗОЛОТО

«Ну а для людей, для людей-то что изменилось? – спросит нетерпеливый читатель. – Хватит нам уже затирать о проблемах бизнеса, начитались!». Сообщаем: изменений для посетителей не так уж и много, но они есть. Так, например, чтобы хоть как-то выправить ситуацию – даже не выйти в плюс, а просто замедлить падение в бездну банкротства – некоторые кафе и рестораны подняли цены. Местами вполне прилично: на восемь-десять процентов. Кроме того – это уже не бьет по кошельку, но кому-то может показаться необычным – из общепита исчезли меню. Как нам пояснили официанты, это связано с опасениями некоторых посетителей что коронавирус может какое-то время сохраняться на бумаге и так передаваться от человека к человеку. Где-то привычные глянцевые брошюрки заменили QR-кодами, наклееными на стены и столики, где-то, чтобы выбрать блюдо, предлагают зайти на сайт, а где-то персонал ходит по веранде с планшетами. Хотя расчеты наличкой, к слову, никто нигде не отменил – видимо, к деньгам вирус не липнет.

В остальном же – на наличие масок и перчаток никто не смотрит, обрабатывать руки санитайзером не требует. Да и социальная дистанция на поверку оказалась штукой весьма условной. Все дело в том, что в предписаниях Роспотребнадзора сказано четко: полтора метра между столиками. Добавьте сюда расстояние от столика до стула – и получится, что кое-где люди (в зависимости от собственных габаритов) сидят едва ли не спина к спине, хотя нормативы номинально соблюдаются.

Социальная дистанция на поверку оказалась штукой условной.Фото: Олег ЗОЛОТО

КОМПЕТЕНТНО

В центре закрылись 120 заведений

Специалист по коммерческой недвижимости Владислав ФАДЕЕВ:

- За квартал на десяти центральных улицах Петербурга закрылось около 120 заведений стрит-ритейла. Казалось бы, не так много, но дело в другом – на их месте открылось всего 44. То есть, соотношение количества открытий и закрытий самое низкое за всю историю наших наблюдений – с 2014 года. Другое дело, что ресторанов и кафе среди закрывшихся заведений не так много, но тут, на мой взгляд, процесс еще только начинается. Судить о том, сколько кафе и ресторанов закрылось, мы сможем только месяца через два, когда пройдет первоначальный «отсев» и станет понятно, кто сумел адаптироваться к новым условиям, а кто нет.

Что же касается цен, то они, скорее всего, все-таки повышаться не будут. Тут очень простая зависимость: чем выше цены, тем меньше клиентов сможет привлечь ресторан, тем ниже будет его выручка. Тут уж скорее наоборот – стоит ожидать, что конкурентная борьба будет обостряться, а цены – снижаться.

Летние веранды открылись, но рестораторы этому не очень рады: пока нет туристов, в плюс не выйти.Фото: Олег ЗОЛОТО

КСТАТИ

А как в Москве?

Леонид ГАРБАР, президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-запада:

- В Москве летние террасы на каждом шагу, чего не скажешь о Петербурге. Нам есть чему поучиться у столицы. Все дело в упрощенном согласовании и оформлении. Владельцу кафе, бара, ресторана нужно всего-то подать заявление, и в течение 30 дней ему должны ответить. Если он получает разрешение на обустройство террасы, то ему дается бессрочное право на ее установку каждый год, причем бесплатно. Пока заведение не закроется насовсем. Рестораторам предлагают различные варианты обустройства летних веранд в зависимости от того, какие у них для этого есть условия. Например, если окна открываются, и подоконник можно использовать для сидения – один тип, если их нет – другой, и так далее. Владельцы выбирают из того, что им больше подходит: там около 16 видов. Определены и стандартизированы цвета, размеры и так далее. Благодаря таким введениям в Москве получилось навести порядок в этом вопросе. Это помогло привлечь внимание посетителей, а заведениям - увеличить оборот.