Эксперты – о поправках в Конституцию: «Тотального вмешательства государства в дела семьи не будет»

Новую Конституцию, за которую россияне еще не успели проголосовать, уже окрестили «просемейной». Но каковы будут последствия поправок в случае их принятия? На вопрос попытались найти ответ на круглом столе в медиацентре Дома журналиста в Петербурге.

О БРАКЕ

Россия борется с демографической проблемой уже давно. Сегодняшняя беда вырождения уходит корнями, в том числе, в эмансипацию женщин.

– Еще в XX веке мы пошли по пути европейского развития: карьера стала доминировать над семьей. Так мы потеряли многодетные семьи. Женщины понимают, что женское счастье не в карьере, а в другом, когда зачастую уже поздно, – рассуждает главный врач роддома №10 Лада Иванова. – Теперь – новое веяние Запада: родитель №1 и родитель №2. Это становится модным. Но ни к чему хорошему это не приведет: два «папы» вряд ли смогут родить.

По мнению Ивановой, «у ребенка должны быть или мама, или папа, или, в идеале, оба, но не две «мамы» и два «папы». Если именно так преподносить норму детям в школах, в книгах и кино, то Россия сможет «переломить переходный момент».

Доля разводов в России достигла 60 процентов.Фото: Артем КИЛЬКИН

О БЕРЕМЕННЫХ

Реализация поправок, если россияне их поддержат, должна начаться на местах, начиная с роддомов и женских консультаций. Чтобы многодетные мамы в положении смогли посещать врача вовремя, при консультациях стоило бы открыть детские комнаты, а самим пациенткам – позволить проходить всех докторов в один визит.

– Не может мама сама приехать к доктору – почему бы ни выслать автомобиль с доктором к ней домой? Ничего сложного здесь нет, – считает Иванова. – Все это маленькие вещи, но они дают ощущение изменения на уровне страны. Каждое учреждение может поставить себя на место обычного посетителя и изменить работу, здесь не нужны какие-то гигантские вложения.

Поддержать семьи помогло бы возвращение к положительному советскому опыту. Например, по мнению Ивановой, все детские кружки и секции можно было бы сделать бесплатными.

О ДЕТЯХ В ПРИОРИТЕТЕ

– Дети, согласно поправкам, приоритет государственной политики. Но за любыми словами должна стоять экономика, ведь поощрить развитие можно и просто на словах, – размышляет член Общественной палаты Санкт-Петербурга Константин Блохин. – Возможно, стоило бы указать в поправках конкретные проценты ВВП, которые должны идти на детство, на материнство и отцовство. Главное, чтобы в бочке меда не оказалось дегтя вообще. Я бы конституционно закрепил ответственность за реализацию законов в духе поправок.

По мнению члена регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, директора союза «Медико-фармацевтические проекты. XXI век» Дмитрия Чагина, «государство и так делает много: придираться можно к каждой фразе, но в целом приоритет детей отразится на целом ряде законов».

– Поправки – это столпы, – отмечает он. – Именно потому тотального вмешательства государства в дела семьи из-за поправок быть не может: ювенальная юстиция – это трактовка на местах. Главное четко обозначить позицию, чтобы избежать неверного истолкования.

ОБ ОТЦОВСТВЕ

Впервые в Конституции решили прописать отцовство.

– После рожденья ребенка папа порой остается в стороне, а потом мама жалуется, что супруг ей не помогает в воспитании малыша, – рассказывает председатель правления Семейного информационного центра Елена Сусорова. – Но ведь только с активным участием папы с первых дней жизни ребенка на равных с мамой мы можем получить счастливую семью. Мамы не должны отсекать пап от воспитания, у них те же права. Мы объясняем это нашим женщинам. Семейную политику будет гораздо легче строить, когда это будет звучать на всех уровнях.

Шагом к исполнению поправки об отцовстве стало бы, например, введение в обиход дополнительного отпуска для мужчин, которые могли бы посвятить его семье сразу после появления на свет малыша. Такой отпуск, по словам Сусоровой, стал бы прекрасной профилактикой разводов.

Впервые в Конституции решили прописать отцовство.Фото: Артем КИЛЬКИН

О РАЗВОДАХ

Доля разводов в России достигла 60 процентов, причем многие из них приходятся на сложный период, пока первенцу не исполнилось полтора годика: молодые семьи просто не проходят проверку на прочность и оказываются неготовыми к сложностям родительства.

– Нужна первичная профилактика кризиса вне зависимости от количества детей, которую нужно начинать, когда семья еще в гармонии, – считает Елена Сусорова.

Снизить количество разводов поможет и экономическая устойчивость: финансовые проблемы автоматически накаляют взаимоотношения с домашними, а потому та же зарплата не ниже МРОТ косвенно поспособствует сохранению семьи.

ВЫВОДЫ

– Поправки логично вытекают одна из другой, – подытоживает Дмитрий Чагин. – Мы хотим, чтобы люди увидели свой вклад в изменения в стране. Каждый из нас создает мир, в котором ему хочется жить.

– Каждый должен чувствовать личную ответственность за счастливое будущее. И это не зависит, будут поправки приняты или нет, – заключает Константин Блохин. – Просто в жизни страны должны участвовать не только политикам, а все.

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