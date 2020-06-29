2020-06-29T19:34:57+03:00
Общество

«Обезьяны очень ждали и белая медведица, она у нас артистка»: в Ленинградском зоопарке рассказали о первом дне работы для посетителей

С 29 июня здесь вновь принимают горожан и гостей Северной столицы
Петр КИБЕР
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Обезьяны очень соскучились по человеческому вниманию.Обезьяны очень соскучились по человеческому вниманию.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В понедельник, 29 июня, для посещения вновь открылся Ленинградский зоопарк. Он был закрыт с конца марта и все его обитатели очень соскучились по человеческому общению. О том, как прошел первый день работы, корреспонденту КП-Петербург» рассказали в пресс-службе зоопарка.

- Поначалу животные, особенно обезьяны, очень живо реагировали на посетителей, но к середине дня и приматы успокоились и белая медведица. Хотя первые часы после открытия в воду прыгала и прыгала – она у нас артистка. Сейчас, к вечеру, все вошло в обычный ритм, - сообщила представитель Ленинградского зоопарка Екатерина Колгушкина.

Удивительно, но петербуржцы тоже не слишком соскучились по животным. По крайней мере, ажиотажа в первый день не было.

Большого ажиотажа в первый день работы не было. Фото: Олег ЗОЛОТО

Большого ажиотажа в первый день работы не было.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Пока оценивать рано, мы еще до восьми вечера открыты, но на первый взгляд – как в обычный день. Очередей у касс не было, буквально по одному-два человека стояли, - рассказали в зоопарке.

"Она у нас артистка": белая медведица прыгала для посетителей все утро. Фото: Олег ЗОЛОТО

"Она у нас артистка": белая медведица прыгала для посетителей все утро.Фото: Олег ЗОЛОТО

При этом для гостей открыта почти вся территория и один из павильонов – экзотариум (второй этаж пока недоступен). Но большая часть обитателей уже переведена в уличные вольеры. В том числе кошки и жираф. Зато находиться на открытом воздухе посетителям зоопарка можно без даже масок.

- В целом, первый день у нас проходит хорошо, - подытожила Екатерина Колгушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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