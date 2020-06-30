Туристический автобус сгорел дотла на трассе «Сортавала» в Ленинградской области

В Ленинградской области на трассе «Сортавала» сгорел туристический автобус. Утром во вторник, 30 июня 2020 года, на 25 километре Новоприозерского шоссе автомобиль вспыхнул совершенно неожиданно. Водитель успел сориентироваться и эвакуировать всех пассажиров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/787801" frameborder="0"></iframe> Туристический автобус загорелся в Ленобласти.

- Уважаемые коллеги! В ДТП на 25 километре Новоприозерского шоссе, где произошло самовозгорание автобуса, пострадавших нет, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Также с места ЧП появилось видео в социальной сети. На одном из них с видом из проезжающей машины, можно разглядеть людей, которые спрятались между деревьев на обочине. Автобус при этом мощно полыхает. В какой-то момент даже слышны громкие хлопки и видно, как отлетают части от транспорта.

На видео - сильный дым и мощное пламя из моторного отсека, когда водитель открыл крышку.

Успели ли пассажиры спасти свой багаж, не сообщается. На место уже прибыли экстренные службы, которые занимаются тушением пожара. Причина возгорания моторного отсека временно не известна.