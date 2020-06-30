Изобретения молодых ученых из Петербурга помогают двигать науку вперед

Робот, рисующий картины, медицинские технологии, позволяющие как можно скорее выявить болезнь, или бетон, который выдавливается как паста из тюбика. Все это не выдумки киношников, а разработки петербургских молодых ученых. Мы выбрали пять необычных изобретений, сделанных начинающими исследователями.

Диагностика онкозаболеваний

Инженер научно-исследовательской лаборатории нейросетевых технологий и искусственного интеллекта СПбПУ Михаил Рябинин придумал, как сделать диагностику онкозаболеваний наиболее точной. Для выявления опухоли он предлагает компьютеру проанализировать множество томографических снимков. Вся процедура займет не более двадцати секунд, да и точность такого молниеносного исследования составит свыше девяноста процентов.

Известно, что система уже прошла испытания. Но какой бы совершенной ни была техника, врачей она не заменит. Предполагается, что новая разработка будет только помогать медикам в работе с онкобольными. Ранее о своей разработке Михаил Рябинин рассказал на профессиональном форуме, посвященном медицинским технологиям. Коллеги высоко оценили его изобретение.

Аспирантка ИТМО Алена Щелокова придумала как сделать томограф еще более чувствительным. ФОТО: Новый физтех. Университет ИТМО

Сайт-агрегатор для услуг по 3D-печати

Сегодня в кругах архитекторов, ученых и дизайнеров популярность набирают технологии 3D-печати, ведь нет ничего проще, чем вбить в компьютер необходимые параметры и через какое-то время забрать готовое пластиковое изделие. Но где найти мастера, у которого имеется в наличии сей диковинный инструмент? Услуги студии 3D-печати стоят дорого, а искать частника со своим принтером долго. Однако теперь это не проблема. Решение придумали студенты СПбГУ. Они создали сайт-агрегатор, пользоваться которым смогут даже те, кто впервые слышит об объемной печати. Теперь продавцу и покупателю станет проще найти друг друга. Идея проста: пользователь может загрузить на сайт модель нужного изделия и встать в очередь на выполнение работ. За дело возьмется первый освободившийся печатник из числа тех, которых найдет система. Получить заветный товар можно будет с помощью курьера либо по почте. По словам разработчиков, сайт будет полезен и для заказчиков, и для владельцев принтеров, которых в России свыше 23 000. Молодые изобретатели намерены найти инвестора, чтобы претворить свой проект в жизнь.

Робот-художник

Те, кто считает, что у машины нет чувства прекрасного, просто-напросто незнакомы с роботом-художником, которого придумали студенты СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Механизм умеет рисовать живописные картины, которые порой не отличишь от работы автора из плоти и крови. Робот может похвастаться уникальной конструкцией: у него есть кисть, состоящая из блока высокоточных насосов, и специальное устройство для смешивания красок, которое улучшает передачу цвета и тона. Также имеется механизм для подачи краски и разбиения картины на мазки. А чтобы робот понял, что в итоге от него хотят, специальная программа преобразует данные в машинный код. По словам юных гениев, робот научился рисовать так реалистично, что кажется, будто по полотну работал не механизм, а живой художник. По мнению авторов робота, он может пригодиться при создании качественных копий шедевров прошлого.

Кто бы мог подумать, что бездушная машина может создавать шедевры. ФОТО: СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Высокоточный МРТ

Показания магнитно-резонансных томографов могут быть более точными, если снабдить их метаповерхностями. К такому выводу в ходе своих исследований пришла аспирантка ИТМО Алена Щелокова. Как поясняет девушка, метаповерхности - это такие искусственные материалы, обладающие уникальными свойствами. И если создать на их основе аппарат МРТ, то он будет намного чувствительнее своих предшественников. С помощью устройства, которое собрала группа молодых ученых, сначала обследовали волонтеров. Потом изобретение стали применять для работы с реальными пациентами. Изображение на таком аппарате получается более высокого качества, чем на обычном МРТ, однако времени для этого требуется даже меньше.

Пластичная бетонная смесь

Георгий Хренов придумал бетон, который можно выдавливать как пасту из тюбика. ФОТО: САбГАСУ

В Санкт-Петербургском архитектурно-строительном университете придумали, как сделать бетонную смесь более качественной и пластичной. Идея принадлежит молодому ученому Георгию Хренову. По его словам, современные бетонные смеси не обладают должным качеством и зачастую трескаются. Георгий же разработал метод так называемого безопалубочного формования, когда смесь выдавливается как зубная паста из тюбика.

Занявшись разработками, исследователь понял: пластичность бетонной смеси изучена плохо. В результате Георгий создал прибор по его измерению и получил патент на изобретение. Следующий этап - изучить, что влияет на эту самую пластичность. Разработкой Георгия и его коллег уже заинтересовался один из петербургских заводов.

Уникальный бетон. ФОТО: САбГАСУ

МНЕНИЕ

Михаил ЧЕРНИГОВСКИЙ, директор регионального отделения Международного союза молодых ученых: «Система образования должна развиваться изо дня в день»

- Великий английский философ и социолог Герберт Спенсер говорил: «Великая цель образования - не знания, а действия». Иными словами, действуя сегодня, мы проектируем наш завтрашний день.

Существует мнение, что сегодня молодые люди учатся для галочки. Для многих получение «бумажки о высшем образовании» стало просто фильтром, который поможет двигаться вперед, но при этом действие такого студента не направлено на получение реального опыта, реальных знаний. И вот такое воспитание культуры и ответственности по отношению к завтрашнему дню мы теряем еще в школе. Должна быть консолидация: школы, семьи, государства. Должны быть совместные действия, направленные на то, чтобы дети понимали: образование - это ключ к успешным действиям.

Михаил Черниговский, директор регионального отделения Международного союза молодых ученых. ФОТО: Медиацентр Союза журналистов России

При этом оно, это образование, должно постоянно модернизироваться. Вся система должна развиваться изо дня в день. Есть тренды, которые нас очень огорчают. В частности, школьников не учат быть исследователями. Школы, колледжи, вузы обязаны научить добывать информацию и правильно выбирать ее источники. Современные школьники не знают, что такое исследование, у них нет условий, чтобы проявить свои исследовательские навыки.

При этом сегодня среди студентов все больше тех, кто хочет связать свое будущее с наукой. Статистика это подтверждает. По данным Росстата, за последние десять лет значительно выросло число молодых людей, которые приходят в научные институты, исследовательские центры и лаборатории.

И поэтому сегодня как никогда актуально обозначение роли образования и науки на самом высшем уровне. Эти вопросы поднимаются молодыми учеными очень давно. И очень важно, что нам предлагают на государственном уровне устанавливать основы федеральной политики и программы в области научно-технологического развития.

Также новые поправки предписывают правительству нашей страны обеспечить поддержку ее научно-технологичного развития, сохранение и развитие ее научного потенциала. И мы очень рады, что пошло это движение. По мнению многих экспертов, чтобы наука развивалась и дальше, ее роль должна приобрести конституционно-правовой фундамент. Мы должны закрепить значение и роль науки как одной из базовых ценностей нашего общества. Наука и научно-технологическое развитие должны войти в число приоритетных видов деятельности всей страны. Таким образом закладывается основа для долгосрочного и стратегического развития.

Обсуждая вопросы, касающиеся науки и образования, важно помнить: мы говорим на далекую историческую перспективу. И, решая эти вопросы сегодня, мы проектируем наше будущее через пятьдесят - сто лет.