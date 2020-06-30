«Мясо было ужасно жесткое»: Петербуржец, подавившийся шашлыком в кафе в Выборге, планирует наказать руководство заведения

Историю про мужчину, подавившегося шашлыком в кафе в Выборге, вот уже который день обсуждают не только все местные жители, но и пользователи соцсетей. Подробности, рассказанные фельдшером Викторией Шутовой, которая и спасла несчастного, поразили общественность до глубины души. Люди осуждают посетителей, которые продолжали обедать в заведении, пока сосед по столику просто умирал... Но, к счастью, все закончилось благополучно. Врачи откачали 43-летнего Игоря Дорощенко, но пока он по-прежнему в больнице. О том, как с ним произошло несчастье, Игорь рассказал корреспонденту "Комсомолки".

- 26 июня, ближе к 9 часам вечера, я приехал на электричке из Санкт-Петербурга в Выборг, чтобы встретиться с девушкой. Должны были увидеться с ней через пару часов, но в итоге так и не встретились. Я пошел в кафе, чтобы скоротать время, заказал бокал пива и шашлык из свинины. Ну, а дальше вы знаете, - вспоминает тот неприятный день Игорь.

Игорь до сих пор в больнице.Фото: СОЦСЕТИ

Игорь уверен, что ЧП с ним произошло из-за плохо приготовленного блюда.

- Приготовили шашлык отвратительно! - возмущается мужчина. - Мясо было очень жесткое, не жевалось и не глоталось.

Медики боролись за жизнь Игоря достаточно долго. Сначала откачивали его в машине скорой, затем - в реанимации Центральной районной больницы в Выборге. И только на следующий день, 27 июня, пострадавший пришел в себя. Сейчас жизни Игоря ничего не угрожает,.

- После общего наркоза мысли путаются, а после ИВЛ еще и трудно разговаривать. Но чувствую себя нормально, ничего не беспокоит. Думаю, скоро выпишут, - признался "Комсомолке" Игорь. - Буду ли я судиться с руководством кафе - пока не знаю. Если честно, я пока даже названия заведения не помню! Встречусь с юристами, решим этот вопрос позже. Сейчас главное, что я жив-здоров.

О своей спасительнице Виктории Игорь узнал случайно - рассказали соседи по палате, которые увидели обращение врача в соцсетях. Поблагодарить ее лично пациент пока не успел, но непременно планирует это сделать после выписки.

- Меня поразила реакция работников того кафе, которые забрали мой телефон, когда я посинел и упал… Черствость и равнодушие окружающих заставляет о многом задуматься, - вздыхает петербуржец. - В такой ситуации я бы точно вызвал скорую и помог при необходимости. Как-то я друга тонущего на рыбалке спас…

Фельдшер из Выборга рассказала, как молодой парень подавился шашлыком и чуть не умер из-за равнодушия окружающих.Видео: Виктория Шутова

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