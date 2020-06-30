2020-06-30T16:44:45+03:00
Общество

Уникальную «вакцину без вируса» от SARS-CoV-2 создают в Санкт-Петербурге

В мировую гонку включились специалисты Института биомедицинских систем и технологий
Сергей ВОЛЧКОВ
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Новую вакцину от коронавируса разрабатывают в Санкт-Петербурге.Новую вакцину от коронавируса разрабатывают в Санкт-Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Северной столице приступили к созданию очередного – уже четвертого по счету – варианта вакцины от нового коронавируса. В процесс включился Институт биомедицинских систем и технологий Санкт-Петербургского политехнического университета. И хотя по времени сотрудники Института сильно отстают от большинства «конкурентов», перспективы у их разработки – что медицинские, что экономические – выглядят как минимум очень и очень неплохо.

ЗАРАЖЕНИЕ БЕЗ ЗАРАЖЕНИЯ

- Если говорить вообще о вакцинах, то их, грубо говоря, можно разделить на два вида, - рассказывает исполняющий обязанности директора института, доктор биологических наук Андрей Васин. – Первый – это вакцины, основанные на вирусе: ослабленном, убитом или вообще на каких-то его фрагментах. Второй – вакцины, в которых самого вируса нет, а есть только фрагмент его генома в составе вируса-носителя или вообще отдельная молекула РНК. Попав в клетки человеческого организма, они провоцируют выработку антигенов, которые «запускают» ответ иммунной системы – при том, что заражения, как такового, не происходит. Сейчас метод РНК вакцин считается одним из наиболее перспективных – зарегистрированных РНК-вакцин пока что не существует, но их разработка активно ведется и у нас и за рубежом.

Создание вакцины особенно важно сейчас, когда Санкт-Петербург балансирует на грани второй волны коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Создание вакцины особенно важно сейчас, когда Санкт-Петербург балансирует на грани второй волны коронавируса.Фото: Олег ЗОЛОТО

Впрочем, РНК мало извлечь из вируса – нужно еще каким-то образом «доставить» ее в клетки. Большинство ученых, работающих над этой проблемой, предлагают использовать в качестве «транспорта» липосомы – компоненты живых клеток, способные удерживать и переносить разные вещества. Однако в Институте биомедицинских систем решили заменить липосомы собственной разработкой: микрокапсулам из синтетических и природных полимеров. Не будет утомлять вас сложной терминологией – скажем лишь, что по предварительным данным ученых это и дешевле, и проще, и безопасней.

СКОПИРУЙ И ПОРАЗИ

- Еще одно наше новшество – РНК будет не простая, а самоамплифицирующаяся – то есть, способная воспроизводить саму себя, - отмечает Васин. - При обычной технологии получается так: сколько мы в клетку доставили, столько и будет. При нашей же – количество вирусной РНК в клетке будет постепенно увеличиваться. Во-первых это значит, что мы сможем вводить человеку меньшие дозы вакцины – а это выгодно еще и с экономической точки зрения. Во-вторых, можно предположить, что эффект от нее будет более долгий. Конечно, любая РНК со временем деградирует, но поскольку наша будет копировать саму себя, есть основания полагать, что этот процесс займет какое-то существенное время.

Несмотря на то, что самые тяжелые времена Санкт-Петербург уже преодолел, о победе над эпидемией заявлять пока рано. Фото: Артем КИЛЬКИН

Несмотря на то, что самые тяжелые времена Санкт-Петербург уже преодолел, о победе над эпидемией заявлять пока рано.Фото: Артем КИЛЬКИН

Пока что работа находится на ранних стадиях. Помогает то, что вопросы, которые поставил перед учеными коронавирус, легли в благодатную почву: около полутора лет назад в СПбПУ вместе с Университетом Мэриленда и НИИ гриппа начали разрабатывать универсальную платформу для создания вакцин от вирусных заболеваний. Возник на горизонте новый вирус – расшифровали его геном, вырезали нужный участок РНК, вставили, куда требуется – вот и готов препарат. Так что вакциной Институт занялся не с нуля.

- Если все пойдет хорошо, думаю, до конца года проведем уже какие-то первые эксперименты на животных, - отмечает Васин. – Да, конечно, в мировой гонке мы явно не в авангарде. Но мы, собственно, к этому и не стремимся – работаем на перспективу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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