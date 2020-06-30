Конец "Ленинградским Мальдивам": Дорожники засыпали "народный въезд" к озеру Донцо

Ставшее очень популярным озеро Донцо в Волосовском районе Ленинградской области, стало почти не доступно для отдыхающих. Уникальное место, которое за счет лазурной воды прозвали Ленинградскими Мальдивами, за пару месяцев превратилось в настоящую свалку. Толпы людей приезжали на побережье, чтобы отдохнуть, ставили на песчаный пляж машины. По словам очевидцев, люди здесь бывали с утра до ночи. В итоге, карьеру с белым песком грозит экологическая проблема. Поэтому дорожники решили перекрыть въезд к озеру.

Озеро стало очень популярно среди людейФото: Олег ЗОЛОТО

- По поручению «Ленавтодора» тяжелая техника Волосовского ДРСУ перекопала восемь нелегальных подъездов к озеру. Общая протяженность ликвидированных дорог составила почти 70 метров. По таким тропам автомобилисты подъезжали практически вплотную к озеру, оставляя после себя мусор на побережье, - рассказали в дорожном комитете Ленобласти.

В итоге, карьер очень быстро превратился в свалкуФото: Олег ЗОЛОТО

За лазурный цвет воды озеро Донцо, расположенное примерно в 97 километрах Санкт-Петербурга, называют «Ленинградскими Мальдивами». Другое название водоема — пруд Кюрлевского карьера. Раньше здесь добывали известь. Сочетание кристально чистого содержимого и мелового дна создает необычный оттенок на поверхности озера.

Водоем находится на территории природного памятника «Истоки реки Оредеж в урочище Донцо».