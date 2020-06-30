Курс на оздоровление: кто и как возрождает курорты Петербурга

Коронавирус изменил летние планы россиян. Об отпуске за границей в ближайшие месяцы можно не мечтать, что касается поездок на отечественные черноморские курорты, то тут тоже много вопросов. Остается по максимуму использовать оздоровительные возможности своего региона. У Петербурга они, к счастью, есть.

План развития

Санаторно-курортное лечение в Санкт-Петербурге имеет глубокие исторические корни и прекрасные традиции. К примеру, Курортный район города, растянувшийся целебно-зеленой полосой вдоль Карельского перешейка и Финского залива, включен Всемирной федерацией водолечения и климатолечения (FEMTEC) в число лучших курортных и оздоровительных регионов мира. Неудивительно, что план развития этой части Петербурга активно обсуждался не один год. Однако дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как власти в 2018 году сообщили о намерении реставрировать более ста домов в Сестрорецке и улучшить его туристическую привлекательность. Администрация Курортного района представила утвержденный план развития Сестрорецка до 2025 года. Новую жизнь должно было получить большее число строений, имеющих историческую ценность. Загородный дом Змигродского и дача Важевской на улице Андреева пойдут под музеи. Дача Кречева на улице Григорьева превратится в место встреч для людей старшего возраста. Обветшалые дома после восстановления планировалось отдать под кафе, магазины и общественные организации. Да и в самом Сестрорецке были запланированы масштабные работы по благоустройству территорий, ремонту дорог и размещению велодорожек. Но кризис и сложность работы на санаторно-курортной территории снова спутали многообещающие планы.

Спрос растет

Сейчас в курортной зоне Петербурга работает около 40 учреждений санаторно-курортного комплекса. Крупнейшие из них – «Северная Ривьера», «Сестрорецкий курорт», «Белые ночи», «Дюны». Правда, форматы отечественных здравниц морально устарели и не всегда отвечают запросам горожан. Курортному району и Петербургу нужны многофункциональные центры с европейским сервисом, где клиенты могли бы получить как медицинскую помощь, так и широкие возможности для отдыха и развлечений.

Подобный опыт есть и в Петербурге – в первую очередь, в тех санаториях, владельцы которых смогли найти соинвесторов для развития своей территории. Идеально, когда при этом территория под реновацию не отчуждается от курортной зоны, а становится его продолжением, органично входящей в общий комплекс санатория.

Именно по такому пути восстановления в свое время шли многие европейские курорты. Например, в Финляндии пик развития санаториев пришелся на первую половину прошлого века. Со временем они либо переформатировались в больницы, либо закрылись. Санаторные же функции в нашем понимании взяли на себя лечебно-оздоровительные и реабилитационные центры при многочисленных спа-отелях. В первую очередь, они служат для оздоровления граждан Финляндии, но большинством предоставляемых услуг могут пользоваться и туристы.

Такие примеры, по счастью, существуют и в Петербурге. Один из них – восстановление знаменитого «Сестрорецкого курорта», которое владельцы и руководство санатория сейчас ведут с помощью партнёра, которым стала известная девелоперская Группа RBI.

Курортный район – это не только уникальная природа, целебный сосновый воздух и хорошая экология, но также здравницы и санатории с высоким уровнем сервиса. Фото предоставлено пресс-службой RBI.

Новая жизнь курорта

Сестрорецкий курорт пошел по пути бережного восстановления: на время реконструкции здравница не закрылась, все желающие по-прежнему пользуются её услугами, свободно гуляют по парку и по пляжу. А санаторий совместно с инвестором тем временем в спокойном штатном режиме осуществляет реконструкцию обветшавших инженерных коммуникаций и благоустраивает территорию.

Силами Группы RBI на месте полуразрушенных спальных корпусов 1960-х годов постройки появились современные здания с новыми номерами, отвечающими всем европейским стандартам, – их назвали «лаунж-студии», чтобы подчеркнуть гармонию этого места и безграничные возможности для отдыха и оздоровления, доступные каждому приезжающему на курорт. Это могут быть как владельцы помещений (лаунж-студии можно приобрести в собственность), так и их арендаторы. Санаторий будет рад и тем, и другим, ведь их появление означает для курорта приток новых постоянных клиентов, а значит – новые возможности для развития.

Восстановлен из руин и дореволюционный Лесной корпус, чей пугающий разрушенный остов несколько десятилетий стоял на территории санатория. Группа RBI, обладая богатым опытом работы с историческими сооружениями, смогла воссоздать его облик по фотографиям начала XX века, и теперь мы можем любоваться тем же прекрасным видом, что и Максим Горький, Сергей Есенин, Федор Шаляпин, Илья Репин и другие прославленные деятели Серебряного века, часто бывавшие когда-то в этих местах.

Совсем скоро здание Лесного корпуса станет таким, каким его видели Максим Горький, Сергей Есенин, Федор Шаляпин, Илья Репин и другие деятели Серебряного века. Фото: www.rbi.ru.

Пока таких проектов – когда оздоровительные учреждения восстанавливают с помощью бизнеса, в России (и тем более в Петербурге) не так много. Огромные зелёные территории, требующие ухода, прибрежные зоны, открытые всем желающим, изношенные советские коммуникации, морально и физически устаревшие здания, при том, что потребитель уже привык к европейскому уровню сервиса, – проблем у отечественных санаториев обычно немало. Хорошо, что бизнес – владельцы курортов, с одной стороны, и инвесторы с другой – находят возможности для сотрудничества, от которых выигрывают все, кто выбирает для отдыха наш любимый Курортный район.