Студенты СПбГУПТД рассказали о победах в олимпиаде «Я-профессионал»

Всероссийская студенческая олимпиада «Я - профессионал» - это масштабная образовательная олимпиада нового формата для студентов разных специальностей. Лучшие участники получают денежные призы, льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру, а также могут зарекомендовать себя перед работодателями. Организаторами образовательного проекта выступают Российский союз промышленников и предпринимателей, 21 ведущий российский вуз, а также лидирующие компании России. Проект является частью АНО «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе Президента РФ Владимира Путина и реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Одно из главных достоинств олимпиады - призы, которые помогут победителям и призерам в развитии карьеры. Так, более 50 золотых медалистов получат денежные премии. Для золотых медалистов-бакалавров сумма денежных премий составит 200 тысяч рублей, для магистров - 300 тысяч, серебряные медалисты-бакалавры получат денежное вознаграждение в размере 100 тысяч, магистры – 200 тысяч. Более 1000 победителей и призеров попадут на стажировки в крупные российские компании. Кроме того, победители и призеры получат максимальный балл при поступлении в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов страны, а также попадут в закрытую национальную базу «Молодые профессионалы», доступ к которой будет у рекрутеров крупнейших российских компаний. Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна является партнером образовательного проекта по направлению «Технологии композитов». Но кроме этого у вуза есть реальные кейсы успешных выступлений и побед студентов-участников на олимпиаде, ведь вуз занимает 55 место в стране в общем зачете результатов студентов-победителей и призеров Всероссийской олимпиады «Я-профессионал». В этом году призерами, победителями и медалистами олимпиады, на которой проверяется не абстрактная эрудиция, а профессиональные знания, стали 20 студентов СПбГУПТД. Победители и медалисты получат также денежную премию от вуза в размере 18 тысяч рублей.

Студентке Института графического дизайна СПбГУПТД Анастасии Плюте, помимо опыта и возможности получить оценку своим работам (в рамках конкурса Анастасия сделала книгу про Стивена Хокинга), победа по профилю «Искусство книги» дала возможность попробовать себя в стажировках, а также поработать с консультантами, помогающими правильно отредактировать и исправить ошибки в своем резюме, которое Анастасия вскоре отправит работодателям.

Книга о Стивене Хокинге. Фото: из личного архива Анастасии Плюта.

- Важным для меня оказалось то, что материал, который я получила за три года обучения в Институте графического дизайна, и помог мне создать работу, которая в итоге победила, - делится студентка третьего курса Анастасия Плюта. - Также вуз покрыл расходы на поездку в Москву на очный этап олимпиады, это очень важно для студента.

Сейчас Анастасия не хочет загадывать, в какой сфере дизайна будет трудиться, но ей бы хотелось работать с проектами, которые будут многогранны в плане визуализации.

Для Чагусовой Екатерины, победительницы по направлению «Коммуникационный дизайн», участие в олимпиаде дало новый опыт и возможность пополнить портфолио новым серьезным проектом, - Екатерина создала серию плакатов и каталог для фестиваля немецкой культуры и музыки «Fernweh». Сейчас девушка учится на третьем курсе Института графического дизайна СПбГУПТД по профилю «Дизайн рекламы».

- После окончания бакалавриата в следующем году я хочу попробовать себя в работе дизайн-студии, получить опыт коллективного решения задач, далее - развиваться в разных сферах дизайна, - поделилась планами Екатерина.

София Плотникова, студентка 2 курса Института дизайна пространственной среды СПбГУПТД, обучающаяся по специальности «Дизайн интерьера, мебели и оборудования», представила в рамках конкурса дизайн-проекты интерьера общественного помещения с чертежами и визуализациями, сначала для кафе, потом для салона красоты.

- Я не первый раз участвую. Преимущества победы (София победила по профилю «Дизайн интерьера»), конечно, у старшекурсников: это и возможность поступить в магистратуру, и получение стажировки, да и себя можно показать на более профессиональном уровне. Для меня же, на этом этапе, победа – это в первую очередь опыт, а также хорошее дополнение к портфолио, - комментирует София.

Рассказывает серебряная медалистка олимпиады по направлению «Дизайн» Виктория Похилько:

- Для меня участие в олимпиаде - это в первую очередь проверка собственных навыков. Задания обоих этапов были сложные, но эти же здания мы выполняли в процессе обучения в Институте графического дизайна СПбГУПТД, поэтому было легче. Несмотря на то, что участие в олимпиаде моя собственная инициатива, я не раз обращалась к преподавателям за консультацией, и те в свою очередь всегда помогали, за что выражаю им особую благодарность. Благодаря олимпиаде планы на будущее приобрели новый вектор. За серебряную медаль я получила и денежную премию в размере 200 тысяч рублей и также получу премию от СПбГУПТД.

Виктория создала интерактивный гид по малоизвестным зданиям Петербурга в рамках первого тура олимпиады «Я – профессионал» и книгу, посвященную истории наводнений в Санкт-Петербурге в рамках второго.

Для Анны Тюриной, которая также входит в число победителей по направлению «Коммуникационный дизайн» участие в олимпиаде предоставило возможность реализовать свой потенциал в области графического дизайна, а также пройти стажировки в ведущих компаниях. В рамках олимпиады Анна разработала буклет к выставке в Музее космонавтики в Москве.

Буклет к выставке в Музее космонавтики в Москве. Фото: из личного архива Анны Тюриной.

- Я хотела бы создать свой бренд и реализовать себя в качестве 3D и 2D художника-дизайнера, - поделилась Анна планами на будущее.

- Я думаю, победа в олимпиаде в некотором роде была утверждением того, что я выбрала для себя правильный путь, после олимпиады у меня добавилось немного уверенности в своем деле, - рассказывает студентка третьего курса Института графического дизайна СПбГУПТД, победитель олимпиады по направлению «Фотография» Полина Гаврилова. - Мне кажется, что основные принципы работы над проектом, я усвоила именно в вузе. Мне очень помогли навыки верстки, которой нас обучали, а ключевую роль сыграли занятия по фотографике. Думаю, именно на них я впервые приблизилась к абстрактной фотографии настолько, что мне захотелось сделать проект, пользуясь этим методом графической выразительности.

Полина создала в рамках олимпиады макет фотокниги на тему «Точка и линия на плоскости». Девушка решила посмотреть на повседневную жизнь через призму абстракции, увидеть, например, корзину в супермаркете не с точки зрения ее практического назначения, а изучить графическое решение, как железные прутья пересекаются между собой и какой рисунок они создают.

А вот для Анастасии Ситдиковой призовое место в олимпиаде стало приятной неожиданностью, потому что учувствовала студентка Института дизайна костюма СПбГУПТД не по своему профилю, а по направлению «Фотография».

- Еще осенью директор нашего института Пётр Петрович Гамаюнов рассказал нам про эту олимпиаду и предложил принять участие, я сделала и загрузила проект на отборочный этап. Некоторые знания, полученные на занятиях, помогли мне оформить свою работу, получить высокий балл и пройти в заключительный этап. В будущем я планирую продолжить заниматься дизайном костюма, но, видимо, и фотографией тоже, эта победа вдохновила меня на развитие в данной сфере, ведь до этого я воспринимала фотографию исключительно как хобби. Участвовать в олимпиаде было интересно и волнительно, но совсем не сложно, задания были интересными и понятными, а подход организаторов очень дружелюбным, творчество приветствовалось, - поделилась Анастасия.

В рамках олимпиады студентка сделала два фото-проекта: один из них - на отборочный этап, а второй - на заключительный. Оба посвящены любимому Петербургу, но раскрывают характер и образ города с разных сторон, в первом этапе я делала ставку на атмосферу исторического центра, в то время как второй проект - о современной архитектуре.

Приятной неожиданностью стало призовое место и для Виктории Вагнер, студентки Института дизайна костюма СПбГУПТД, так как учувствовала девушка также не своему профилю.

- Ввиду того, что в этом году из возможных направлений, к сожалению, убрали «Дизайн одежды», я столкнулась со сложным выбором, ведь что ни говори, я все же учусь не на иллюстратора или графического дизайнера. Но, подумав, я решила попробовать себя в «Коммуникационном дизайне». Да, я не знала никаких тонкостей создания плакатов, буклетов, брошюр, но я просто решила попробовать сделать что-нибудь «как я вижу». И хоть мои работы в итоге получились, возможно, наивными и не такими профессиональными, я ими довольна, потому что открыла для себя новые направления творчества.

Виктория создала в рамках олимпиады каталог для Фестиваля японской авторской анимации, это позволило ей увидеть новые грани своего творчества, а также понять, что ее специальность – не ограничение ее возможностей, а ключ к открытию новых.

Проект интерьера антикафе, созданный в рамках олимпиады «Я-профессионал» призером по направлению «Дизайн интерьера» Ксенией Серебренниковой, студенткой Института дизайна пространственной среды, стал для девушки первым опытом участия в подобных мероприятиях.

Интерьер антикафе. Фото: из личного архива Серебренниковой Ксении.

- Когда делаешь внеучебные проекты, прокачиваешь skills (навыки, умения) быстрее, чем одногруппники, - поделилась Ксения. - Еще недавно я узнала, что будут и денежные призы от олимпиады и от вуза, это не может не радовать. А что касается университета, то тут вуз выполнил ту роль, которую и должен был: дал мне знания и навыки для создания проекта по моему направлению. Отдельно хочу поблагодарить своего преподавателя по проектированию Баженову Ирину Львовну.

Елизавете Лермонтовой, которая также стала призером олимпиады по направлению «Материаловедение и технологии материалов» успешное участие в образовательном проекте дало возможность выбора стажировок в профильных компаниях, а также получение льгот при дальнейшем поступлении в магистратуру. Так комментирует Елизавета работу в рамках олимпиады:

- Участвовать в «Я-профессионал» достаточно просто, ведь на обоих этапах задания и вопросы связаны со знаниями, которые мы получали на протяжении трех лет обучения. Отборочный этап можно было пройти прямо из дома. После уже предстояла подготовка к заключительному этапу. Елизавета призналась, что очень хочет работать по профессии, поэтому предложенные варианты стажировок будут для нее шансом дать своей мечте качественный старт. Сейчас девушка является студенткой Института прикладного искусства СПбГУПТД по направлению «Технология художественной обработки материалов.

Полина Бабушкина, студентка Института информационных технологий и автоматизации СПбГУПТД, стала призером олимпиады «Я-профессионал» сразу в двух направлениях: «Туризм», участие в котором стало сложным испытанием, так как в этой сфере она никогда не развивалась, и «Дизайн», в рамках которого Полина создала проект фотокниги на тему «Жизнь под небесами». В проект вошли фотографии современных сооружений городов Лондона и Сингапура. Об олимпиаде Полина узнала от заведующего кафедрой информационных систем и компьютерного дизайна Антона Владимировича Сошникова. Сейчас Полина активно развивает свои навыки в сфере в гейм-дизайна.

- Для отборочного этапа нужно было представить фотопроект на тему «Молодость». Я сфотографировала своего друга в разных душевных состояниях и попыталась передать его эмоции и переживания через объектив, потом узнала, что набрала довольно высокий балл за участие и прошла. Следующий этап подразумевал создание фотопроекта. Я выбрала тему «Дневник поэта», долго думала, какого поэта взять, но все же решила рискнуть и сама сочинила маленькие четверостишия, сделав к ним фотографии и оформив в книгу, книгу о вымышленном дневнике вымышленного поэта. Судьям эта идея понравилась, - рассказывает Татьяна Красавцева, призер по направлению «Дизайн».

Татьяна является студенткой четвертого курса Института информационных технологий и автоматизации СПбГУПТД. Девушка отмечает, что благодаря тому, что выбрала направление подготовки «Прикладная информатика в дизайне» для дальнейшего обучения в СПбГУПТД, открыла для себя множество сфер деятельности, особенно ей полюбилась режиссура.

- Думаю, если бы не вуз, я бы никогда себя не представила фотографом или режиссером. Пробуйте себя везде и во всем, и знайте, что если ты делаешь то, что нравишься - все обязательно получится!, - дала напутствия студентам Татьяна Красавцева.