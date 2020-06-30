Петербургский «обочечник» расстрелял машину не пустившего его водителя

Очередной владелец элитной иномарки, считающий, что ему все должны, расстрелял из пистолета машину простого петербуржца. Водитель белого Range Rover обиделся, что его не пустили на дорогу с обочины, по которой он пытался объехать пробку.

- 29 июня около семи часов вечера в полицию поступило сообщение от 36-летнего водителя автомобиля Opel Astra о дорожном конфликте на Выборгском шоссе. Со слов заявителя у него произошел дорожный конфликт с водителем Range Rover – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По словам потерпевшего, белый джип пытался сунуться перед ним, а когда «обочечника» не пропустили, водитель Range Rover вышел из машины и сломал на Opel Astra зеркала. В ответ хозяин поломанной машины пустил в ход газовый баллончик, но у мужчины из внедорожника нашелся свой ответ – оружие.

Из пистолета (по сведениям полиции травматического), был открыт огонь по Opel. Его водитель все время прятался за своим авто и ранений не получил.

- За медицинской помощью по данному факту никто не обращался. В ходе осмотра на Opel Astra были зафиксированы повреждения, - сообщает пресс-служба Главка.

Сейчас по факту инцидента проводится проверка, личность стрелка в белой майке устанавливается.