2020-06-30T17:50:47+03:00
Происшествия

Петербургский «обочечник» расстрелял машину не пустившего его водителя

Агрессивного владельца Range Rover в белой майке ищут полицейские [видео]
Петр КИБЕР
Поделиться:
На Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге обиженный "обочечник" пытался расстрелять оппонента.На Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге обиженный "обочечник" пытался расстрелять оппонента.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Очередной владелец элитной иномарки, считающий, что ему все должны, расстрелял из пистолета машину простого петербуржца. Водитель белого Range Rover обиделся, что его не пустили на дорогу с обочины, по которой он пытался объехать пробку.

- 29 июня около семи часов вечера в полицию поступило сообщение от 36-летнего водителя автомобиля Opel Astra о дорожном конфликте на Выборгском шоссе. Со слов заявителя у него произошел дорожный конфликт с водителем Range Rover – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По словам потерпевшего, белый джип пытался сунуться перед ним, а когда «обочечника» не пропустили, водитель Range Rover вышел из машины и сломал на Opel Astra зеркала. В ответ хозяин поломанной машины пустил в ход газовый баллончик, но у мужчины из внедорожника нашелся свой ответ – оружие.

Из пистолета (по сведениям полиции травматического), был открыт огонь по Opel. Его водитель все время прятался за своим авто и ранений не получил.

- За медицинской помощью по данному факту никто не обращался. В ходе осмотра на Opel Astra были зафиксированы повреждения, - сообщает пресс-служба Главка.

Сейчас по факту инцидента проводится проверка, личность стрелка в белой майке устанавливается.

Мужчина на Range Rover обстрелял водителя за отказ уступить дорогу в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мясо было ужасно жесткое»: Петербуржец, подавившийся шашлыком в кафе в Выборге, планирует наказать руководство заведения
Но пока он озабочен только своим здоровьем - Игорь Дорощенко вот уже пять дней в больнице, где восстанавливается после «смертельного блюда»
«Он лежал без сознания, а все продолжали есть»: врач рассказал, как спасали парня, подавившегося шашлыком, в Ленинградской области
По словам медика, сотрудники кафе вместо того, чтобы помочь человеку, вытащили его телефон, потому что пострадавший не успел заплатить за еду
Новости 24
На избирательном участке в Санкт-Петербурге фотографу сломали руку
На КАД на месяц перекроют движение
Упавшее дерево расплющило машину с людьми на Институтском проспекте
Пять машин пострадали за час шторма в Санкт-Петербурге
Труп новорожденной девочки нашли в поселке Янино-1 Ленинградской области
120 магазинов, кафе и ресторанов закрылись в центре Санкт-Петербурга во время самоизоляции
Парки и скверы закрыли из-за шторма в Санкт-Петербурге 30 июня
Лидера мистической организации «Орден пути» задержали за крупное мошенничество в Санкт-Петербурге
Пулково возобновляет круглосуточный режим работы
«Лента» запустила сервис экспресс-доставки в Санкт-Петербурге
Обвиняемый в массовом убийстве 18-летней давности окажется в суде Санкт-Петербурга
«Обочечник» на Range Rover обстрелял водителя за отказ уступить дорогу в Санкт-Петербурге
Новый автомобильный завод Hyundai построят в Санкт-Петербурге
Петербурженка отсудила более 1,5 миллионов рублей у клиники за некачественную пластическую операцию
Новая дорога свяжет Санкт-Петербург и Финляндию
Десятки человек станцевали лезгинку у Казанского собора в Санкт-Петербурге
Останки пропавших без вести летчиков во время Великой Отечественной войны нашли в Ленинградской области
Петербуржцев предупредили о возможных подтоплениях во время ливня 30 июня
Военное следствие проводит обыски по делу об организации преступного сообщества в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Новые рейсы в Геленджик и Ставрополь появились в Пулково
Появилось видео горящего автобуса на трассе «Сортавала» в Ленинградской области
Фотографии цветущих лавандовых полей в Ленинградской области появились в социальной сети
Более 15,5 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Эксперт объяснил, почему тесты часто не выявляют коронавирус
Парень нокаутировал грабителя и снял с него штаны за кражу телефона в Санкт-Петербурге
«Нечем дышать»: Густой дым и едкая гарь окутали Санкт-Петербург ночью 30 июня
Движение по Пискаревскому проспекту от КАД закрыто в связи с пожаром на таможенном терминале
Ветер, дожди и грозы сменили жару в Санкт-Петербурге 30 июня