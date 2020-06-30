Старейшую в России корабельную рощу с лиственницами благоустроят под Санкт-Петербургом

5,5 КИЛОМЕТРА

Ленинградская область богата на удивительные пейзажи: в регионе 53 особо охраняемых природных территории. На сегодня в 47 заказниках и памятниках природы регионального значения обустроено 16 экомаршрутов.

– Основные туристы в Ленобласти – петербуржцы, такое соседство для нас большое преимущество, – отмечает начальник отдела координации туристской деятельности и развития туристской инфраструктуры Комитета Ленинградской области по туризму Римма Сачунова. – Жителей 78 региона привлекает к нам природа и экология: всего в Ленобласти более 360 комплексов отдыха на берегах живописных рек и озер. Наша ключевая задача – создание условий для развития экомаршрутов и рекреационно-экологического туризма.

По роще проложен экомаршрут длиной 5,5 километра. Фото: Дирекция особо охраняемых природных территорий Ленинградской области

Экотуризм бывает трех видов: научный, познавательный и рекреационный. В Ленобласти классический экотуризм пока недооценен туроператорами. А вот рекреационный – пешие, конные и велопрогулки, путешествия на байдарках и катамаранах, элементарный отдых на природе – развивается полным ходом.

Любимое место рекреационного отдыха в Ленобласти – Линдуловская роща вблизи поселка Рощино, старейшее в России и Европе искусственное насаждение лиственницы. Этот заказник, уходящий корнями в послепетровское время, – одновременно и памятник природы, и отражение истории, и страница Великой Отечественной войны.

По роще, растянувшейся вдоль реки Рощинки, проложен экомаршрут длиной 5,5 километра, один из самых популярных среди ленинградцев и петербуржцев. Тропинки среди старейших лиственниц оборудованы настилами, лестницами и информационными указателями.

150 САЖЕНЦЕВ

Коронавирус сыграл с Линдуловской злую шутку. Понятно, что в период пандемии активный отдых на природе – один из самых безопасных вариантов досуга. Но если в обычное время в солнечные выходные в рощу приезжало около сотни автомобилей и 350 посетителей, то в последние жаркие субботы и воскресенья здесь фиксировали ежедневно по 600 посетителей и 300 авто.

– Надо предусмотреть такое обустройство заказника, чтобы сократить негативное человеческое воздействие на него: заменить всю инфраструктуру, оборудовать больше настилов и лестниц, – считает и.о. директора Дирекции особо охраняемых природных территорий Ленобласти Александр Силуянов. – Полноценное экскурсионное обслуживание мы предоставить пока не можем, приходится использовать другие механизмы. Ну, и без волонтеров, конечно, не обойтись.

Всего в заказнике растут четыре вида лиственниц. Фото: Дирекция особо охраняемых природных территорий Ленинградской области

Помочь с обустройством заказника вызвалось Всероссийское общество охраны природы. Оно разработало проект, главной частью которое стало обновление Линдуловской, и подалось на президентские гранты. В итоге проект под названием «Мой выбор – мой вклад!» победил и получил на реализацию более 2,6 миллиона рублей. В сумме на его воплощение потратят 3,6 миллиона рублей.

– Отсортируем мусор, разместим агитационные таблички, огородим муравейники, потрудимся над объектами инфраструктуры, отремонтируем аншлаги и стенды, расчистить захламленные места, поможем организовать дорожки, вручную очистим от мусора мелиоративные каналы, – перечисляет руководитель проекта, заместитель председателя Совета Ленинградского областного отделения Всероссийского общества охраны природы Наталья Калягина. – Будет проведена большая работа по учету лиственниц. А в конце проекта мы высадим 150 саженцев лиственницы сибирской.

10 МЕШКОВ МУСОРА

К работам планируют привлечь более сотни волонтеров, их лагерь появится неподалеку от заказника. Поработают и руками, и головой: итогом проекта должна стать методика подготовки эковолонтеров.

– В погоне за красотами природы не стоит нарушать правила: разводить костры, ставить палатки, ездить на автомобилях вне дорог, – подчеркивает Александр Силуянов. – Самая актуальная проблема рощи – мусор, который туристы не увозят с собой: каждую неделю инспектор собирает по 10 мешков. Урны здесь отсутствуют, в рамках обустройства мы запланировали контейнерную площадку и урны. Но у нас уже был негативный опыт с установкой мест для сбора мусора: из соседних деревень начинают везти неисправные холодильники и старые диваны.

Река Рощинка – место обитания европейской жемчужницы – двустворчатого моллюска, занесенного в Красную книгу России. Фото: Дирекция особо охраняемых природных территорий Ленинградской области

Общество охраны природы приступит к работе уже завтра, 1 июля. Его проект рассчитан на срок до декабря 2020 года: в июле закупят оборудование и подготовят волонтеров, в августе и сентябре разобьют волонтерский лагерь, который простоит, пока буде позволять погода, а в октябре и ноябре займутся методической работой. Но этот проект лишь часть масштабного благоустройства Линдуловской рощи.

– Планируется большая работа, основные затраты по которой понесет Ленобласть, – добавляет Силуянов. – Установим щиты, обустроим лестницы, настилы и подъездные дороги, займемся парковкой, мусорными контейнерами и велоплощадкой.

СПРАВКА «КП»:

Линдуловская роща – старейшее в России и Европе искусственное насаждение лиственницы. Была высажена в 1738 году во исполнение указа Петра Первого для выращивания высококачественного корабельного леса для Кронштадтский верфи. В 1856-ом по решению Департамента корабельных лесов она была объявлена заповедной. Заказником в нынешнем понимании Линдуловская стала в 1976 году, а в 1990-ом попала в состав объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

КОНКРЕТНО

Площадь заказника – 1 003 гектара. Лиственницы занимают 300 гектаров, из них 100 гектаров – лиственницы, высаженные два с половиной века назад. Всего в заказнике растут четыре вида лиственниц: архангельская (Сукачева), камчатская, сибирская и европейская. Их примерно 4 500, причем высота деревьев достигает 50 метров, а диаметр ствола – метра. Встречаются в роще и пихты, сосны, туи.

Река Рощинка – место нереста атлантического лосося, кумжи и миноги, а также места обитания европейской жемчужницы – двустворчатого моллюска, занесенного в Красную книгу России (но рыбачить здесь запрещено. – Прим. ред.). Наряду с ним, в Красной книге Ленобласти можно найти один вид растений, один вид лишайников, два вида грибов и семь видов насекомых Линдуловской рощи.

КАК ПОМОЧЬ?

Чтобы помочь облагородить Линдуловскую рощу, можно записаться в ряды волонтеров на сайте Всероссийского общества охраны природы. В волонтеры принимают людей от 18 лет. Будут рады и активным пенсионерам, и родителям с детьми: работа найдется для всех.