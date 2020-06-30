Как в Петербурге работают волонтеры и почему им важны поправки в Основной закон страны

НАЧАЛИ РАБОТАТЬ В МАРТЕ

Вот уже шесть дней в Петербурге работает почти две тысячи участков. Помимо членов избирательных комиссии, наблюдателей, собственно избирателей, здесь можно заметить людей разного возраста, которые помогают петербуржцам с ограниченными возможностями, маломобильным избирателям. Это - волонтеры – неотъемлемые участники всех масштабных мероприятий в Петербурге. И такое крупное событие для страны, как голосование по внесению изменений в Конституцию не могло пройти без их помощи.

Напомним, набирать Волонтеров Конституции в Петербурге начали еще в марте, до пандемии.

- Волонтеры Конституции — это волонтеры, которые будут рассказывать жителям Петербурга, о том, какие изменения планируют внести в Основной закон, зачем они нужны и почему важны для каждого из нас, - рассказывала тогда председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец. - Обязательно расскажут о том, как будет проходить голосование. Как будет организован процесс. И как будут приняты результаты этого голосования, в каком случае они станут легитимными.

Всего в Петербурге планировали набрать порядка двух тысяч волонтеров. Заявок поступило намного больше. Отобранные добровольцы должны были пройти обучение, сами вникнуть в каждую из поправок, чтобы иметь возможность грамотно и доступным языком объяснить, тем, кто заинтересуется, в чем их суть. Не агитировать – «за», ни в коем случае. Но объективно рассказать о планируемых изменениях в основной закон страны.

НАБЛЮДАТЬ, ОБЪЯСНЯТЬ, ПОМОГАТЬ

Планировалось, что работать добровольцы будут на стойках, размещенных в общественных местах города: торговых центрах, аэропортах, вокзалах. Но все планы спутала пандемия.

Сначала перенесли само голосование. Но без дела волонтеры не остались. Они присоединились к общественному движению #МыВместе: навещали людей старшего возраста и маломобильных петербуржцев во время карантина, покупали им продукты и лекарства. А с середины июня вновь приступили к подготовке общероссийского голосования. В тех регионах, где уже были сняты ограничения, - в полном объеме. В других – по мере возможности.

Петербург, к сожалению, в число благополучных по эпидемиологической ситуации не попал. Поэтому здесь пришлось обойтись без красочных стендов, чтобы, как пояснили в комитете, избежать скопления людей. Но это не значит, что Волонтеры Конституции остались без дела.

Как рассказали в Смольном, Волонтеры Конституции до начала голосования обзванивали пожилых людей, информировали об акции «Мы Вместе» и возможностях волонтерской помощи, а также рассказывали о том, каким образом можно принять участие в голосовании по поправкам и какие есть варианты для удобного и безопасного участия в голосовании.

- Сейчас волонтеры помогают на участках в районах, - уточнила «КП» руководитель отдела по организации мероприятий Центра городских волонтеров Дарья Никитина.

Кроме того, многие участники акции #МыВместе стали общественными наблюдателями за ходом голосования.

Напомним, для представителей добровольческого движения результат всероссийского голосования особенно важен. Ведь одна из поправок, которой предлагается дополнить основной закон страны, напрямую касается их деятельности.

«Правительство РФ <…> осуществляет меры по поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности», - так звучит эта фраза.

Волонтеры надеются: если поправки примут, то поддержка добровольческого движения выйдет на новый этап и это поможет привлечь, как можно больше волонтеров во все сферы: от поисковых отрядов до событийного волонтерства.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

80 тысяч волонтеров – делали добрые дела в Петербурге в 2019 году.

Более 50 тысяч добровольцев участвовали в 3900 городских мероприятиях.

Более 4000 волонтеров из Петербурга присоединились к акции #МыВместе

Средний возраст волонтеров: 18-23 лет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Справимся с любыми трудностями»

В преддверии Дня молодежи губернатор Александр Беглов провел встречу с активистами молодежных движений города. Участники встречи обсудили инициативы по развитию добровольческого движения и поправки в Конституцию, связанную с поддержкой молодежной политики и волонтерства.

- Санкт-Петербург по праву называют столицей добровольчества, - сказал Беглов. - У нас 80 тысяч волонтеров работают постоянно. В период эпидемии многие петербуржцы присоединились к акции #МыВместе и стали помогать тем, кто оказался на самоизоляции. С марта на портале акции зарегистрировались порядка 4500 волонтеров. Акция показала, что даже в самых непростых ситуациях мы едины и справимся с любыми трудностями.

Губернатор пообещал, что город будет и после эпидемии поддерживать движение. А его участников наградят памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе». Ее 11 июня учредил Президент России. Первые медали уже переданы в Центр городских волонтеров.