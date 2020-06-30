Фитнес-центры, бассейны, музеи и выставочные залы откроются в Санкт-Петербурге с 6 июля 2020 года

Музеи, выставочные залы, фитнес-центры и бассейны возобновляют свою работу в Санкт-Петербурге с 6 июля. Соответствующее распоряжение о новой порции послаблений карантинных мер подписал губернатор города.

- Возобновляют свою деятельность государственные музеи и государственные учреждения культуры, осуществляющие выставочную деятельность, а также плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением находящихся в зданиях торгово-развлекательных комплексов), негосударственные бани и банные комплексы (исключительно в части работы помывочных зон), - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Также, новой поправкой снимается ограничение на площадь торгового зала для объектов розничной торговли. С 6 июля вновь смогут работать магазины площадью свыше 400 квадратных метров, имеющие отдельный вход с улицы.

Экскурсии в музеях будут проводить по пять человек.Фото: Артем КИЛЬКИН

В музеи и на выставки петербуржцев будут пускать только в перчатках и масках. Их обязан носить и персонал. В самих учреждениях на кассе, стойке администратора, в камерах хранения должен быть установлен защитный экран.

В группах должно быть не более пяти экскурсантов. Они должны держать дистанцию, а сами группы - не пересекаться по маршруту.

В бассейны и фитнес-центры можно будет попасть только по записи. Персонал должен использовать перчатки и маски (про посетителей такого не говорится). Тренажеры в зале будут расставлены на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Такую же дистанцию надо держать и в бассейне.

с 6 июля заработают и фитнесс-центры.Фото: Олег ЗОЛОТО

В помещениях фитнес-центров должно быть не более 1 человека на 4 кв.м площади зала, в бассейнах – не более 1 человека на 10 кв.м площади поверхности воды.

Все посещения будут проходить исключительно сеансами, с перерывами в полчаса и обязательной дезинфекцией помещений и оборудования.

- Уже пять недель подряд мы предоставляем новые возможности горожанам. Открывали парикмахерские, детские и спортивные площадки. Пока открытие не касается торговых центров, это будет несколько позднее, - заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин. - вскоре изучим возможность открыть объекты общественного питания, торговые центры и туризм - наш город без него нельзя представить. Будем надеяться, что обстановка позволит сделать эти шаги.

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