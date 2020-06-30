2020-06-30T20:18:35+03:00
Общество

Как голосует Петербург

Мы побывали на разных участках и поговорили с жителями города на Неве
Алина ЧЕМЕРИС
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Казакова голосовала в районе, где дает спортивные занятия.Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Казакова голосовала в районе, где дает спортивные занятия.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Петербуржцы активно голосуют по поправкам в Конституцию. Начиная с 25 июня на участки приходят и известные на всю страну звезды, и просто неравнодушные жители. Для многих голосование длиной в неделю - настоящая удача, ведь можно выбрать наиболее удобный день. Мы пообщались с теми, кто уже высказал свое мнение.

ЭТО НАШ ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко специально приехала в Петербург. Она проголосовала и пообщалась с наблюдателями на избирательном участке.

- Конституция 1993 года была и является основательным документом. Но вместе с тем за это время в стране произошли колоссальные изменения и в экономике, и в социальной сфере, и в политике, и в положении России на международной арене. Безусловно, назрела необходимость в актуализации Конституции, внесении в нее изменений, адекватных реалиям сегодняшнего дня. Был и большой запрос со стороны общества. Особенно ярко это проявилось, когда обсуждались сами поправки в Конституцию. В этот процесс было вовлечено большое число граждан, поступило колоссальное количество предложений. Все они были изучены в рабочей группе. В окончательный вариант вошли самые главные, самые важные поправки.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко специально приехала в родной город.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко специально приехала в родной город.

Наведался в Петербург и депутат Госдумы, бывший боксер Николай Валуев.

- Я голосовал на своем избирательном участке. Голосуя, граждане решают, какое будущее будет у нашего государства. Изменения действительно продиктованы временем и касаются практически всех сфер нашей жизни. Поправки укрепляют социальные права, на первом плане - семья, дети, благополучие и здоровье граждан, защита их труда. Это путь развития социального государства, сильного и независимого, в котором потомки чтят и помнят подвиг своих предков, ценят и берегут историю, традиции, природу, свое наследие. Безусловно, это важный исторический период для России, поэтому каждый должен прийти на избирательный участок и проявить свою гражданскую позицию.

Депутат Госдумы Николай Валуев обратил внимание, как четко организована работа на участках.

Депутат Госдумы Николай Валуев обратил внимание, как четко организована работа на участках.

Свой выбор сделала и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Казакова. Свою позицию по поводу голосования она выразила четко и ясно.

- Нам всем важно прийти и высказать свое мнение, мы же все-таки представляем нашу страну. Мы - граждане и поэтому обязаны исполнить свой гражданский долг, - заключила спортсменка.

МАМА И ПАПА - ЭТО ЖЕНЩИНА И МУЖЧИНА

Знаменитого избирателя встречали на участке в 204-й школе. Народный артист РСФСР Михаил Боярский пришел голосовать полностью экипированным - в перчатках, маске и, конечно, берете. Как рассказал «главный мушкетер страны» «Комсомолке», на участок он отправился в свой свободный день.

- Но даже если бы у меня дела были, я бы обязательно нашел время и пришел на участок, это бесспорно, - отмечает Боярский. - Я не понимаю, как можно не принимать участия в том, за что болеет вся страна. Меня вполне устраивают все поправки, но для себя мне ничего не нужно, я забочусь о внуках и правнуках, чтобы у них были социальные гарантии, хорошая медицина и образование.

На голосование Михаил Боярский планировал прийти с супругой Ларисой Луппиан. Но в последний момент актриса почувствовала себя неважно и осталась дожидаться мужа на даче.

Михаил Боярский заботится о будущем внуков. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Михаил Боярский заботится о будущем внуков.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Мне очень жаль, что у меня не получилось прийти на участок, ведь я считаю, что мы все обязаны сделать свой выбор, - вздыхает народная артистка России. - У нас огромная страна, мы должны расти, наши законы должны меняться в лучшую сторону. Для меня наиболее важными являются поправки, которые касаются культуры и семьи. Меня волнует сохранность той русской культуры, которую мы получили в наследство от наших предков. Произведения великих авторов Достоевского, Чехова, Толстого… Зачастую современная режиссура старается прогнуть их под себя, и поэтому государство должно иметь возможность защитить эти шедевры, спрятать их под своим крылом. А что касается семьи, то я, как любящая мама и бабушка, считаю, что у ребенка должны быть мама и папа. И чтобы они были женщиной и мужчиной.

ЗА ЦЕЛОСТНОСТЬ СТРАНЫ И ИСТОРИЧЕСКУЮ ПРАВДУ

Серьезно к голосованию относятся медики. Как нам рассказал главный врач городской поликлиники № 8 Владимир Комарницкий, за всю свою жизнь он не пропустил ни одной избирательной кампании.

Городская поликлиника №8. Подпись: Главрач Городской поликлиники №8 Владимир Комарницкий не пропустил ни одной избирательной кампании.

Городская поликлиника №8. Подпись: Главрач Городской поликлиники №8 Владимир Комарницкий не пропустил ни одной избирательной кампании.

- Я проголосовал за стабильность и поступательное развитие нашего государства, - подчеркнул доктор. - Выступаю за развитие системы здравоохранения и достойное медобслуживание. Для меня, как для врача, это очень важно. Сегодняшняя ситуация показала, что страна, где есть надежная система здравоохранения, из сложных ситуаций выходит с меньшими жертвами, чем другие страны. А еще для меня важна незыблемость наших территорий. Мой отец-фронтовик воевал отнюдь не за то, чтобы наши земли могли отчуждаться.

Важным петербуржцы считают и сохранение исторической правды. Это, по мнению воспитательницы детского сада № 42 Елены Савченко, позволит сделать так, чтобы дети росли в мирное время и не знали войн.

Воспитательница детсада Елены Савченко хочет, чтобы дети росли в мирное время и не знали войн.

Воспитательница детсада Елены Савченко хочет, чтобы дети росли в мирное время и не знали войн.

- Я положительно отношусь к поправкам, потому и пришла на избирательный участок, - делится женщина. - Больше всего меня «зацепила» защита исторической правды. Мне не нравится, что происходит в мире, не нравится, что люди забывают про подвиг нашей страны, пытаются его приуменьшить. А ведь в каждой семье есть герой, который во время Великой Отечественной войны не жалел себя. И для меня очень важно, чтобы об этом помнили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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