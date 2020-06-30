Как голосует Петербург

Петербуржцы активно голосуют по поправкам в Конституцию. Начиная с 25 июня на участки приходят и известные на всю страну звезды, и просто неравнодушные жители. Для многих голосование длиной в неделю - настоящая удача, ведь можно выбрать наиболее удобный день. Мы пообщались с теми, кто уже высказал свое мнение.

ЭТО НАШ ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко специально приехала в Петербург. Она проголосовала и пообщалась с наблюдателями на избирательном участке.

- Конституция 1993 года была и является основательным документом. Но вместе с тем за это время в стране произошли колоссальные изменения и в экономике, и в социальной сфере, и в политике, и в положении России на международной арене. Безусловно, назрела необходимость в актуализации Конституции, внесении в нее изменений, адекватных реалиям сегодняшнего дня. Был и большой запрос со стороны общества. Особенно ярко это проявилось, когда обсуждались сами поправки в Конституцию. В этот процесс было вовлечено большое число граждан, поступило колоссальное количество предложений. Все они были изучены в рабочей группе. В окончательный вариант вошли самые главные, самые важные поправки.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко специально приехала в родной город.

Наведался в Петербург и депутат Госдумы, бывший боксер Николай Валуев.

- Я голосовал на своем избирательном участке. Голосуя, граждане решают, какое будущее будет у нашего государства. Изменения действительно продиктованы временем и касаются практически всех сфер нашей жизни. Поправки укрепляют социальные права, на первом плане - семья, дети, благополучие и здоровье граждан, защита их труда. Это путь развития социального государства, сильного и независимого, в котором потомки чтят и помнят подвиг своих предков, ценят и берегут историю, традиции, природу, свое наследие. Безусловно, это важный исторический период для России, поэтому каждый должен прийти на избирательный участок и проявить свою гражданскую позицию.

Депутат Госдумы Николай Валуев обратил внимание, как четко организована работа на участках.

Свой выбор сделала и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Казакова. Свою позицию по поводу голосования она выразила четко и ясно.

- Нам всем важно прийти и высказать свое мнение, мы же все-таки представляем нашу страну. Мы - граждане и поэтому обязаны исполнить свой гражданский долг, - заключила спортсменка.

МАМА И ПАПА - ЭТО ЖЕНЩИНА И МУЖЧИНА

Знаменитого избирателя встречали на участке в 204-й школе. Народный артист РСФСР Михаил Боярский пришел голосовать полностью экипированным - в перчатках, маске и, конечно, берете. Как рассказал «главный мушкетер страны» «Комсомолке», на участок он отправился в свой свободный день.

- Но даже если бы у меня дела были, я бы обязательно нашел время и пришел на участок, это бесспорно, - отмечает Боярский. - Я не понимаю, как можно не принимать участия в том, за что болеет вся страна. Меня вполне устраивают все поправки, но для себя мне ничего не нужно, я забочусь о внуках и правнуках, чтобы у них были социальные гарантии, хорошая медицина и образование.

На голосование Михаил Боярский планировал прийти с супругой Ларисой Луппиан. Но в последний момент актриса почувствовала себя неважно и осталась дожидаться мужа на даче.

Михаил Боярский заботится о будущем внуков.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Мне очень жаль, что у меня не получилось прийти на участок, ведь я считаю, что мы все обязаны сделать свой выбор, - вздыхает народная артистка России. - У нас огромная страна, мы должны расти, наши законы должны меняться в лучшую сторону. Для меня наиболее важными являются поправки, которые касаются культуры и семьи. Меня волнует сохранность той русской культуры, которую мы получили в наследство от наших предков. Произведения великих авторов Достоевского, Чехова, Толстого… Зачастую современная режиссура старается прогнуть их под себя, и поэтому государство должно иметь возможность защитить эти шедевры, спрятать их под своим крылом. А что касается семьи, то я, как любящая мама и бабушка, считаю, что у ребенка должны быть мама и папа. И чтобы они были женщиной и мужчиной.

ЗА ЦЕЛОСТНОСТЬ СТРАНЫ И ИСТОРИЧЕСКУЮ ПРАВДУ

Серьезно к голосованию относятся медики. Как нам рассказал главный врач городской поликлиники № 8 Владимир Комарницкий, за всю свою жизнь он не пропустил ни одной избирательной кампании.

Городская поликлиника №8. Подпись: Главрач Городской поликлиники №8 Владимир Комарницкий не пропустил ни одной избирательной кампании.

- Я проголосовал за стабильность и поступательное развитие нашего государства, - подчеркнул доктор. - Выступаю за развитие системы здравоохранения и достойное медобслуживание. Для меня, как для врача, это очень важно. Сегодняшняя ситуация показала, что страна, где есть надежная система здравоохранения, из сложных ситуаций выходит с меньшими жертвами, чем другие страны. А еще для меня важна незыблемость наших территорий. Мой отец-фронтовик воевал отнюдь не за то, чтобы наши земли могли отчуждаться.

Важным петербуржцы считают и сохранение исторической правды. Это, по мнению воспитательницы детского сада № 42 Елены Савченко, позволит сделать так, чтобы дети росли в мирное время и не знали войн.

Воспитательница детсада Елены Савченко хочет, чтобы дети росли в мирное время и не знали войн.

- Я положительно отношусь к поправкам, потому и пришла на избирательный участок, - делится женщина. - Больше всего меня «зацепила» защита исторической правды. Мне не нравится, что происходит в мире, не нравится, что люди забывают про подвиг нашей страны, пытаются его приуменьшить. А ведь в каждой семье есть герой, который во время Великой Отечественной войны не жалел себя. И для меня очень важно, чтобы об этом помнили.