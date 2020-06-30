Северная столица стала лидером по гуманному отношению к животным

Правительство России «осуществляет меры, направленные на сохранение уникального природного и биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного отношения к животным».

При этом Северная столица может по праву гордиться тем, что была пионером в этой сфере. Так, в Уставе Санкт-Петербурга - своего рода городской Конституции, принятой еще в 1998 году, - сказано, что сохранение петербургских традиций не допускает «жестокого обращения с животными, противоречащего принципам гуманности». И это был первый в России случай, когда права животных закрепили на таком уровне.

Татьяна Титова заботится о псах, считает, что нашему городу повезло больше остальных.

Кроме того, Санкт-Петербург единственный в России город, где в сентябре 2018 года была принята Декларация обращения с животными. Она закрепила принципы гуманного и ответственного отношения к животным - как к тем, у кого есть хозяева, так и оставшимся без владельцев.

В Петербурге уверены: гуманное отношение к животным - показатель цивилизованности общества. И здесь стараются соответствовать этой позиции. Так, в 2019 году Петербург первым среди городов России стал заниматься кастрацией подвальных кошек за государственный счет.

А в 2020-м правительство города выделило 2,6 миллиона рублей на содержание приютов для безнадзорных животных. Это субсидия, которая пойдет на погашение части затрат на коммунальные услуги.

На круглом столе был еще одна важная участница — собака, которая еще не нашла своих хозяев и свой дом.

Кроме того, губернатор Александр Беглов дал особое поручение: проработать вопрос о создании двух государственных приютов для домашних животных, которых больше не хотят или не могут содержать. К сожалению, чаще всего бывших любимцев просто выкидывают на улицу.

- Надо дать возможность людям, которые не могут содержать животных, отдавать их туда, где их примут, а не выкинут на улицу, - подчеркнул градоначальник. - В Петербурге должен быть цивилизованный, гуманный подход обращения с животными.

Кроме того, губернатор поручил провести инвентаризацию приютов, чтобы они могли получать субсидии из бюджета. Есть ряд требований, которым до сих пор соответствовал лишь один из девяти работающих в городе частных приютов. В этом году число тех, кто может претендовать на финансовую помощь, расширится до трех.

ПОПРАВИТЬ КОНСТИТУЦИЮ - ПОМОЧЬ ЖИВОТНЫМ

Но почему все же поправки, которые предлагают внести в Конституцию, так важны именно сейчас. Об этом говорили на круглом столе в медиацентре Союза журналистов. Мы собрали самые важные тезисы этой беседы.

Вячеслав Алексеев душой болеет за каждого спасенного малыша.Фото: Олег ЗОЛОТО

Вячеслав АЛЕКСЕЕВ, основатель Фонда друзей балтийской нерпы:

- Одна из целей поправок - создать социальное государство. А одна из важных составляющих любого социального государства - окружающая нас среда, благоприятная и дружелюбная. Мы должны жить с ней в мире и согласии, и поправки, отраженные в статье 114 Конституции РФ, предусматривают такую возможность. Поправки, как мы надеемся, помогут решить ряд проблем. В частности, нас волнует исключение из общественного понимания отношения к диким животным, как к объекту потребления. Это высокоорганизованные создания, и демонстрация их в торговых комплексах за деньги - ситуация, которую надо решать. Также надо учить людей грамотно общаться с дикими животными, раз уж мы соседствуем: не надоедать им, не беспокоить. Помнить, что дикие звери могут быть переносчиками опасных для человека болезней. Третий процесс, который будет сложно решить, опишу примером. Этой зимой из-за отсутствия льда многие морские млекопитающие выбрали детородной зоной один из районов Петербурга. Там были бродячие собаки, которые достаточно профессионально «прочесывали» эти места. Как нам в будущем отрегулировать это, ведь мы, с одной стороны, должны заботиться о благополучии бродячих животных, а с другой - у нас в приоритете благополучие исчезающих краснокнижных видов.

Из того, что еще хочется отметить: отношение к животным в целом улучшилось, но иногда нам не хватает оперативной реакции властей на проблемы. Так, например, эта зима была настолько теплой, что оказалась убийственной для наших подопечных. Мы пытались получить содействие, но очень небольшое количество надзорных органов отреагировало на наши обращения. Или другой пример. Из-за того что люди не поехали на курорты, сильно возросла нагрузка на природные комплексы, заповедные места, где находятся стратегически важные для кольчатой нерпы точки. Это новая беда, которую, мы надеемся, тоже удастся решить с помощью поправок, потому что по Конституции, если поправки примут, ответственные лица обязаны будут реагировать на наши обращения.

Владимир АЛЕКСАНДРОВ, кинолог, президент Федерации служебного собаководства:

- В России многие организации взяли на себя функции по защите животных. Да, у нас определено понятие безнадзорных животных, определен алгоритм действий в их отношении, есть статья Уголовного кодекса о жестком обращении с животными, но, к сожалению, законодательная база по факту буксует. Когда дело доходит до конкретных ситуаций, все перекладывают ответственность друг на друга. Поправка к Конституции даст нам право не обращаться с просьбами, а требовать от конкретных должностных лиц исполнения своих функций. Кстати, хочу отметить, что сейчас действительно стало больше молодых людей, которые хотят научиться правильно обращаться с животными и приходят с этим запросом к нам. Могу похвалить Петербург, которому удалось сохранить ленинградские школы кинологов, они ведь нарабатывались десятилетиями.

Татьяна ТИТОВА, директор приюта для собак «Верность»:

- Я считаю, что животным и зоозащитникам Петербурга повезло больше всех остальных городов. У нас очень внимательная к нашей жизни администрация. Остальным повезло меньше. И теперь, если будут приняты поправки в Конституцию, у других городов будет возможность присмотреться к нашему опыту. Но сейчас у наших властей во многих моментах «связаны руки» федеральным законодательством. Если поправки в Конституцию будут приняты, им станет проще нам помогать. Кроме того, хочу отметить, что сейчас для молодежи достаточно сильна проблема безответственного отношения к животным. Им не хватает положительных примеров, зато есть много отрицательных во всех подробностях. Чем меньше в общем доступе будет того, как не надо делать, тем лучше будет наше общество. Одна из поправок в Конституцию не касается животных напрямую, но тоже очень важна для нас. Это поправка о волонтерском движении. Волонтеры в нашем деле просто необходимы. Я 12 лет занимаюсь приютом для крупных собак, и без людей, которые мне помогали все эти годы, а это сотни волонтеров, это было бы нереально, ведь очень важно личностно относиться к каждой собаке: правильно гулять, общаться, чтобы животные не теряли контакт с человеком, корректировать проблемы поведения. В одиночку это очень затратно - и по времени, и финансово.

КСТАТИ

По данным Управления ветеринарии по Санкт-Петербургу, в нашем городе проживает около 250 тысяч собак и около 1 миллиона кошек, у которых есть хозяева. Безнадзорных собак в нашем городе около 5-7 тысяч, точных данных количества бездомных кошек нет.