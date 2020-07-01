2020-07-01T01:08:07+03:00
Общество

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Санкт-Петербурге 1 июля 2020: прямая онлайн-трансляция

В Санкт-Петербурге 1 июля 2020 года голосование по поправкам в Конституцию РФ будет проходить на 1899 избирательных участках с 8.00 до 20.00
Анна ПОСЛЯНОВАСтепан СТЕПАНОВАлина ЧЕМЕРИС
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"Комсомолка" ведет прямую трансляцию голосования по поправкам в Конституцию РФ в Санкт-Петербурге 1 июля 2020 года."Комсомолка" ведет прямую трансляцию голосования по поправкам в Конституцию РФ в Санкт-Петербурге 1 июля 2020 года.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Избирательные участки Санкт-Петербурга с 8 часов утра 1 июля 2020 года открыли свои двери для горожан. Из-за пандемии коронавируса голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит в особых условиях. Всем, кто пришел на участок, мерят температуру, выдают маску и перчатки, а чтобы поставить подпись в списке и отметку в бюллетене, предлагают воспользоваться одноразовой ручкой.

В общей сложности в Северной столице работают 1899 УИКов. На каждом из них люди заходят в одну дверь, а выходят из другой – это нужно, чтобы потоки избирателей не пересекались и риск заразиться был минимальным. Кроме того, каждый час на участках проводят влажную уборку и проветривают помещения. А если у кого-то поднимется температура – есть специальная комната для ожидания медицинской помощи.

Проходит также и голосование на дому – для тех, кто не может прийти на участок самостоятельно. Сотрудники УИК и наблюдатели ходят по адресам, передают избирателям пакет с бюллетенем и ручкой, а когда человек проголосует, забирают пакет обратно. Все происходит на лестничной клетке, в квартиры заходить нельзя.

Проголосовать по поправкам в Конституцию РФ в Санкт-Петербурге можно 1 июля 2020 года с 8 утра. Фото: Артем КИЛЬКИН

Проголосовать по поправкам в Конституцию РФ в Санкт-Петербурге можно 1 июля 2020 года с 8 утра.Фото: Артем КИЛЬКИН

Завершится голосование в 20.00. В течение дня журналисты Комсомолки будут следить за ходом голосования и рассказывать об этом на сайте kp.ru. Следите за нашей прямой онлайн-трансляцией с 8.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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