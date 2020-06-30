Массовые мероприятия, соревнования и автокинотеатры разрешили в Ленинградской области с 30 июня 2020 года

Очередное послабление карантинных мер вслед за Петербургом введено и в Ленинградской области. С 30 июня здесь разрешается проведение массовых мероприятий, спортивных соревнований, работа автокинотеатров, а в красной зоне смогут открыться и бани. Но не везде.

- В третьей («зеленой») зоне. Массовые мероприятия разрешены при применении средств индивидуальной защиты и соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Численность мероприятий ограничена 100 участников, как на открытом воздухе, так и в помещениях. В последнем случае действуете еще одно правило - не больше одного человека на 4 кв. метра.

В соревнованиях могут участвовать команды по два человека, а общее число спортсменов не может превышать 150. На трибуны допускается 10% зрителей.

Можно будет поводить и соревнования, но с ограничением числа участников.Фото: Олег ЗОЛОТО

По согласованию с местными властями могут начать работу автокинотеатры и даже автоконцерты – на открытых площадках и при условии нахождения зрителей исключительно в машинах.

Что важно: в «красной» зоне смогут заработать бани. Но только в тех населенных пунктах, где нет централизованного горячего водоснабжения. В «зеленой» и «желтой» зонах бани работают без ограничений.

Смягчились требования и для предприятий общественного питания. В теперь в ресторанах и кафе столы могут заполняться на 50%. В «красной» и «желтой» зоне – только на летних террасах, а в «зеленой» и в помещении.

Одновременно разрешаются автобусные экскурсионные перевозки по всей территории области - группами по 20 человек но не больше 50% от вместимости автобуса.