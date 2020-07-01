Движение на КАД открылось после ремонта дороги на севере Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге полностью открыто движение на севере КАД по участку внутреннего кольца, где с весны шел ремонт. С 1 июля работы сосредоточены на внешнем кольце магистрали, а транспортные потоки от ЗСД до проспекта Энгельса движутся по внутреннему кольцу в оба направления.

- Весной этого года, как только позволили погодные условия, дорожники уложили на участке внутреннего кольца верхние слои асфальтобетонного покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Аналогичные работы до ввода всего участка в эксплуатацию, запланированного на осень 2020 года, предстоит выполнить и на внешнем кольце КАД, - рассказали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Теперь ремонтники приступят к другому участку трассы / Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

С 1 июля движение транспорта организовано по одной полосе внутреннего кольца от развязки с ЗСД в направлении проспекта Энгельса, по двум полосам – от развязки с проспектом Энгельса в направлении развязки с ЗСД. Для снижения заторов в границах развязки с проспектом Энгельса дополнительно предусмотрено две полосы движения на местном проезде в направлении проспекта Культуры.

Реконструкция четырехполосного участка КАД началась еще в мае 2018 года. Конечно, это привело к частым пробкам в это месте. Тем не менее, за это время была расширена дорога, обновлено покрытие, установлена новая система водоотвода и многое другое.