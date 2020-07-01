Связанный труп нашли на территории Храма Святых Царственных Страстотерпцев в Ленинградкой области

В Ленинградской области обнаружена страшная находка на территории Храма Святых Царственных Страстотерпцев в Ломоносовском районе. В понедельник, 29 июня 2020 года, рядом с церковью шли строительные работы. Рабочие неожиданно увидели человеческий череп. Испугавшись такой находке, ни позвонили в полицию.

- На место приехали криминалисты. Осмотрев череп, эксперты предположили, что он покоился в земле со времен Великой Отечественной войны, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве / Фото: СК ЛО

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Начались раскопки. Там же в земле был обнаружен скелетированный труп. Ноги и руки у него были связаны веревкой. Очевидно, что смерть человека произошла насильственным способом. Также криминалисты изъяли с места фрагменты одежды: джинсы, кроссовки и ремень. Это намекает, что убитый явно не из 40-х годов.

1 июля следственный комитет Ленобласти возбудил уголовное дело по признакам убийства. Сейчас ведется расследование, чтобы разобраться в этой запутанной истории и выяснить, как и чей труп оказался у подножья храма.