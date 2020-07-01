2020-07-01T12:37:13+03:00
Общество

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Санкт-Петербурге превысила 60 процентов

Итоги шестидневного марафона «голосования до дня голосования» подвели в городе на Неве
Анна ПОСЛЯНОВА
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Все участки взяты под охрану, почти все – 1 797 – оборудованы видеофиксацией, на каждом присутствует по шесть-семь наблюдателей от Общественной палаты.Все участки взяты под охрану, почти все – 1 797 – оборудованы видеофиксацией, на каждом присутствует по шесть-семь наблюдателей от Общественной палаты.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Ключевой день голосования по поправкам в Конституцию в Петербурге встретили пресс-конференцией в медиацентре Дома журналиста.

- 1 июля носит исторический и даже судьбоносный характер для нашей страны, - отметил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко. – В течение шести дней любой петербуржец мог проголосовать до дня голосования. Такое происходит впервые. Колоссальным трудозатратами мы постарались создать максимально комфортные условия для граждан.

Все шесть дней, как и сегодня, в день голосования, работали 1 899 постоянных участков. Еще 50 комиссий трудились на временных участках, из них 44 - в медицинских организациях (там работали только медики, а протоколы переправляли по электронной почте), два - в СИЗО, один – на улице для бездомных, три – в аэропорту и двух железнодорожных вокзалах.

На 10:00 1 июля 2020 года в Санкт-Петербурге проголосовали 2 310 430 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

На 10:00 1 июля 2020 года в Санкт-Петербурге проголосовали 2 310 430 человек.Фото: Олег ЗОЛОТО

Все участки взяты под охрану, почти все – 1 797 – оборудованы видеофиксацией, на каждом присутствует по шесть-семь наблюдателей от Общественной палаты (всего их подготовили более 15 000 человек).

Член Горизбиркома Юрий Кузьмин, ответственный за техническую сторону голосования, добавил, что в «инновации однозначно присутствуют», а «нагрузка во всех контекстах была усилена, и пока избирательная система с ней справляется».

География петербургского голосования охватила семь полярных станций и 60 судов. На 66 таких участках уже проголосовали (избирателями стал 1 261 человек), а вот экипажу ледокола «Арктика» высказаться за или против поправок только предстоит.

На участках следят за социальной дистанцией, а всем пришедшим голосовать выдают маску, перчатки и одноразовую ручку. Фото: Олег ЗОЛОТО

На участках следят за социальной дистанцией, а всем пришедшим голосовать выдают маску, перчатки и одноразовую ручку.Фото: Олег ЗОЛОТО

- На 10:00 1 июля 2020 года в Санкт-Петербурге проголосовали 2 310 430 человек, то есть явка уже составляет 60,1 процента, - отметил Миненко. – Ранее 318 000 человек воспользовались системой «Мобильный избиратель».

За шесть дней голосования из-за плохого самочувствия и других причин заменили 1 175 членов участковых избирательных комиссий. Не обошлось и без замечаний: поступило 350 обращений, из них 172 не содержат информации о нарушениях, 77 случаев не подтвердились, а вот по 72 идет проверка.

На участках царит праздничная атмосфера. Фото: Олег ЗОЛОТО

На участках царит праздничная атмосфера.Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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