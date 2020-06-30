«Думали грипп, а оказалась онкология»: в Санкт-Петербурге собирают деньги на лечение врача из больницы Святого Георгия

Юлия Павлова и Александр Петров вместе 18 лет. Он травматолог-ортопед, она – врач-терапевт приемного отделения больницы Святого Георгия. Познакомились на работе. Жили душа в душу, воспитывали двоих детей – сына и дочь. В свободное время любили ходить в театр, отдыхать от трудовых будней на даче в Ленобласти. Но жизнь семьи в один миг разделилась на «до» и «после». В ноябре 2019 года у жизнерадостного 51-летнего Александра обнаружили страшное заболевание.

- Муж пришел в пятницу после дежурства. Поднялась температура. Думали грипп. Решили, что впереди выходные, отсидится и пойдет в понедельник на работу. Но температура не снижалась. Саша сдал анализы, по ним уже было понятно, что у него онкология, - вспоминает Юлия Павлова.

Доктору диагностировали острый лимфобластный лейкоз. О том, что такое несчастье может прийти к ним в дом, не предполагал никто. Более 30 лет доктор лечил людей, ставил пациентов на ноги, а теперь сам оказался «заложникам» коварной болезни.

- Его лечили золотые врачи в ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России. Думали, что все будет хорошо. Сделаем трансплантацию костного мозга. И донор есть – 27-летний сын. Но болезнь оказалась сильнее, - вздыхает супруга.

После курса химиотерапии у него пошел рецидив. После этого было еще несколько таких мучительной курсов, которые не дали никаких результатов. Единственный метод, который поможет спасти Александра, — это терапия CAR-T клетками.

- Это инновационный метод лечения, дорогостоящий. В России для лечения взрослых еще не применяют, в Германии лечение стоит безумных денег - от 300 до 600 тысяч евро. А в Израиле – 100 тысяч, - объясняет Юлия.

Она рассказала, что близкие, друзья, коллеги, как только узнали, что на спасение Саши нужна большая сумма, сразу открыли сбор в социальных сетях.

- Чувствуется огромная поддержка. Я такого не ожидала! Мне звонят его пациенты, в том числе и мужчины, плачут в трубку, очень переживают. Если бы не его доброта, искренность и профессионализм, то такой бы поддержки не было. Это его заслуга, - с улыбкой говорит петербурженка. - Деньги присылают не только те, кто его знал, но и совершенно чужие люди из разных уголков России.

Юлия признается, что у супруга очень боевое настроение, хоть он перенес очередную сдерживающую терапию в НМИЦ им. Алмазова. И готов ехать, куда угодно, чтобы только пойти на поправку.

- У нас еще есть дней 10, чтобы закрыть сбор. Уже удалось собрать более 6 миллионов 106 тысяч рублей, - отмечает она. – Не раскисаем, верим, что все получится!

ВАЖНО

30 июня в 19.00 состоится благотворительный концерт #helpДокторПетров, в котором примут участие петербургские музыканты и оперные звезды. Хедлайнер концерта – группа «Сурганова и Оркестр». Светлана знакома с Александром уже много лет и всячески поддерживает доктора. Ведь когда-то она и сама поборола страшную болезнь.

КОНКРЕТНО

Помочь доктору Александру Петрову можно разными способами:

- Перечислить пожертвование на карту Сбербанка - 4276 5500 8308 2126

- Сделать перевод на карту банка ВТБ - 5368 2902 0455 5843

- PayPal: Annapetpal@mail.ru

Получатель – Юлия Николаевна Павлова (супруга Александра Петрова)