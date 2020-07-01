2020-07-01T15:38:21+03:00
Происшествия

"Счет шел на минуты": Полицейские спасли трехлетнего малыша, проткнувшего глаз штырем

Экипаж ГИБДД мчал с мигалками, чтобы быстрее отвезти мальчика в больницу Санкт-Петербурга
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленинградской области трехлетний мальчик упал с велосипеда и наткнулся глазом на штырь.В Ленинградской области трехлетний мальчик упал с велосипеда и наткнулся глазом на штырь.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Ленинградской области трехлетний ребенок жутко пострадал по время катания на велосипеде. 28 июня 2020 года малыш катался, но неожиданно упал и наткнулся глазом на штырь. Увидев это, мама мальчика схватила ребенка на руки, добежала до соседа, которого попросила помочь. Мужчина домчал до ближайшего поста ГИБДД на трассе «Скандинавия» и попросил полицейских сопроводить машину с пострадавших мальчиком, счет шел на минуты.

- Каково же было удивление, когда истекающего кровью мальчика отказались принять в ближайшей больнице. Машину ГИБДД не пустили дальше шлагбаума, пояснив, что помогают только больным коронавирусом, - рассказал руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов.

Полицейские попытались поспорить с врачами, но времени особо на разговоры не было. Ребенок потерял сознание и экипаж ГИБДД на огромной скорости домчали его до больницы в Санкт-Петербурге.

- Ребенок был вовремя доставлен в больницу и экстренно прооперирован. Сейчас его жизни ничто не угрожает, - рассказали в МВД Северной столицы.

По словам Курдесова, сейчас руководство области проводит проверку, чиновники выясняют, почему врачи отказались оказать ребенку первую помощь.

Также он поблагодарил настоящих героев - капитана Евгения Ольховика и старшину Романа Линкевича, которые сделали все, чтобы спасти здоровье маленького мальчика, бились до конца, пока не убедились, что ребенок вне опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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