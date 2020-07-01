Джип разнес на осколки стеклянную витрину кафе в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге автомобиль на полной скорости въехал в кафе-шаверму. Днем в среду, 1 июля 2020 года, черный джип буквально влетел в стеклянную витрину заведения, разбив вдребезги все окна. Благо, из-за пандемии закусочная работает только на вынос, поэтому посетителей в помещении не было.
Инцидент произошел на Лесном проспекте у метро «Выборгская». В социальной сети появилось видео и фото с места аварии. На кадре автомобиль видно на фоне надписи, что кафе работа «на вынос».
Посетителей в зале не было, так как кафе работает только навынос из-за пандемииФото: СОЦСЕТИ
- Мне два стакана масла, а моему водителю шавермы и колы, - пошутили пользователи сети.
Однако не все стали так шутить. Очевидцы задавались вопросом, все ли в порядке, ведь автомобиль довольно жестко «припарковался».
- Я стояла во втором потоке машин от светофора на встречке, когда он входил в левый поворот на скорости и его понесло. Надеюсь, жив и никто не пострадал, - рассказала одна из очевидиц произошедшего.
ДТП произошло как раз после дождя. Некоторые очевидцы высказали предположение, что водитель потерял управление из-за мокрой дороги и высокой скорости.
Сообщений о пострадавших в аварии не поступало. В причинах ДТП разберутся инспекторы ГИБДД. От дорожной полиции ожидается официальный комментарий.
Джип врезался в витрину шавермы на Лесном проспекте в Петербурге.
ИСТОЧНИК KP.RU