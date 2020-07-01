2020-07-01T16:03:58+03:00
Происшествия

Джип разнес на осколки стеклянную витрину кафе в Санкт-Петербурге

Машину занесло на мокрой после ливня дороги и выбросило на тротуар [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Джип въехал в стеклянную витрину кафе-шаверма в Санкт-ПетербургеДжип въехал в стеклянную витрину кафе-шаверма в Санкт-ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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В Санкт-Петербурге автомобиль на полной скорости въехал в кафе-шаверму. Днем в среду, 1 июля 2020 года, черный джип буквально влетел в стеклянную витрину заведения, разбив вдребезги все окна. Благо, из-за пандемии закусочная работает только на вынос, поэтому посетителей в помещении не было.

Инцидент произошел на Лесном проспекте у метро «Выборгская». В социальной сети появилось видео и фото с места аварии. На кадре автомобиль видно на фоне надписи, что кафе работа «на вынос».

Посетителей в зале не было, так как кафе работает только навынос из-за пандемии Фото: СОЦСЕТИ

Посетителей в зале не было, так как кафе работает только навынос из-за пандемииФото: СОЦСЕТИ

- Мне два стакана масла, а моему водителю шавермы и колы, - пошутили пользователи сети.

Однако не все стали так шутить. Очевидцы задавались вопросом, все ли в порядке, ведь автомобиль довольно жестко «припарковался».

- Я стояла во втором потоке машин от светофора на встречке, когда он входил в левый поворот на скорости и его понесло. Надеюсь, жив и никто не пострадал, - рассказала одна из очевидиц произошедшего.

ДТП произошло как раз после дождя. Некоторые очевидцы высказали предположение, что водитель потерял управление из-за мокрой дороги и высокой скорости.

Сообщений о пострадавших в аварии не поступало. В причинах ДТП разберутся инспекторы ГИБДД. От дорожной полиции ожидается официальный комментарий.

Джип врезался в витрину шавермы на Лесном проспекте в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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