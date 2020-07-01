2020-07-01T18:03:31+03:00
Общество

Петербуржцы объяснили, зачем стоят в огромных очередях в магазины

Как оказалось, дело совсем не в распродажах [фото, видео]
Алина ЧЕМЕРИС
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От входа в знаменитую Zara на Невском проспекте «хвост» тянется почти до Мойки.От входа в знаменитую Zara на Невском проспекте «хвост» тянется почти до Мойки.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Несмотря на дождь, голосование и внеплановый выходной, петербуржцы вновь выстроились в очереди в магазины одежды. От входа в знаменитую «Зару» на Невском проспекте «хвост» тянется почти до Мойки. В магазин, на витринах которого возвышаются баннеры с надписью «Распродажа», сразу всех не пускают. Чтобы кто-то зашел, нужно, чтобы кто-то вышел. Так плюнуть бы на эти скидки и пойти дальше! Но нет. Дело отнюдь не в распродажах.

- Я недавно здесь вещи купила, они мне не подошли. Теперь вот хочу сдать, - говорит молодая женщина, которая вот уже полчаса ожидает возможности попасть в магазин. – У меня, к сожалению других вариантов нет.

В магазин сразу всех желающих не пускают. Фото: Олег ЗОЛОТО

В магазин сразу всех желающих не пускают.Фото: Олег ЗОЛОТО

Как рассказали горожане, никаких заоблачных скидок в «Заре» нет. Обычные распродажи, которые есть всегда во всех магазинах. Правда, с самими магазинами сейчас проблема.

- Такая картина не только здесь. Я недавно такую же очередь в Купчино стояла. Тоже в вещевой магазин, - делится женщина с дочкой лет 7. – Нам просто носить нечего, вот мы и вынуждены здесь стоять. А скидки там совершенно обычные. Не вот прям ах.

Гигантские очереди в магазины одежды на Невском проспекте образуются практически каждый день. Фото: Олег ЗОЛОТО

Гигантские очереди в магазины одежды на Невском проспекте образуются практически каждый день.Фото: Олег ЗОЛОТО

Видимо, петербуржцы истосковались не только по шопингу, но и по очередям. Ведь магазины поменьше тоже работают и вещи там продаются. Нужно лишь уйти с Невского в сторону той же Садовой. Это вряд ли займет больше времени, чем ожидание права войти. Однако для некоторых именно в этом и соль.

- Все стоят и мы стоим! – резонно замечает женщина за 50. – Не знаю я ни про какие скидки. Просто хотим войти.

Люди идут не только за покупками, но и чтобы сдать не подошедшие вещи. Фото: Олег ЗОЛОТО

Люди идут не только за покупками, но и чтобы сдать не подошедшие вещи.Фото: Олег ЗОЛОТО

Подобную ситуацию можно было наблюдать и у магазина H&M на Площади Восстания, а также у «Золотого яблока» в Невском центре».

- Да это они голосовать пришли! Тут модный участок, - шутят прохожие.

H&M тоже сегодня не страдал от недостатка покупателей. Фото: Олег ЗОЛОТО

H&M тоже сегодня не страдал от недостатка покупателей.Фото: Олег ЗОЛОТО

Шутки шутками, а что если это происки маркетологов, которые так заманивают к себе клиентов? Ведь не зря смеются петербуржцы, пытаясь развлечь себя в ожидании: «Сначала встанем, а потом поймем, что за очередь».

Очереди образовались и в "Золотое яблоко". Фото: Олег ЗОЛОТО

Очереди образовались и в "Золотое яблоко".Фото: Олег ЗОЛОТО

Гигантские очереди в магазины одежды в Санкт-Петербурге.Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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