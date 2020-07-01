В Санкт-Петербурге сотрудников стройнадзора Миноброны отправили под арест по делу о взятках

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд избрал меру пресечения четверым сотрудникам стройнадзора Миноброны, которых подозревают в многомиллионных взятках при приемке строительных объектов.

- Фигуранты и иные лица (всего 12 человек) подозреваются и обвиняются в том, что с 26 июля 2019 года по 29 апреля 2020 года они, действуя в составе организованного преступного сообщества, с использованием служебного положения, получили от различных коммерческих организаций по исполняемым в интересах Минобороны России государственным контрактам по капитальному строительству, ремонту и реконструкции объектов военной инфраструктуры Западного военного округа, взятки в виде денег на общую сумму не менее 9 185 000 рублей, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Деньги сотрудники стройнадзора брали за то, чтобы не замечать некоторых недостатков, а также просто и без проблем выдавать заключения о соответствии объектов проектной документации.

1 июля суд избирал меру пресечения четверым фигурантам: Игорю Касминину, Николаю Развозину, Елене Прудской и Денису Моджиевского, каждого из которых обвиняют в получении взятки и организации преступного сообщества.

В итоге Касминину избрана мера в виде заключения под стражу до 25 августа. Он возражал, заявлял о готовности сотрудничать со следствием, а также признал некоторые из указанных в деле эпизоды.

Прудской, которая признала вину, назначен домашний арест до 24 августа.

Аналогичную меру получил и Развозин, также признавший себя виновным.

Моджиевского, как и Касьмина, отправили в СИЗО до 25 августа. Сам обвиняемый вину не признал, против ареста возражал и был готов сдать загранпаспорт. Однако судья его доводы не принял.