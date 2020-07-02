2020-07-02T13:56:44+03:00
Звезды

«Жуткая трусиха, еле-еле решилась»: Мать Ольги Бузовой раскрыла подробности операции дочери

Также Ирина Александровна пояснила, почему не лечит дочку сама
Анна СВЕТЛАКОВА
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Ольга Бузова перенесла хирургическое вмешательство Фото: Артем КИЛЬКИН/instagram.com/buzova86Ольга Бузова перенесла хирургическое вмешательство Фото: Артем КИЛЬКИН/instagram.com/buzova86
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Телеведущая и певица Ольга Бузова взволновала своих подписчиков новостью о перенесенной операции. Но, как оказалось, все не так уж страшно. Звезда «Дома-2» собирается ставить имплант вместо удаленного зуба.

- Мне пришлось один зубик удалить пред новым годом, - пояснила Ольга. - Это длительная процедура. Сначала вставляется имплант, потом 4 месяца он приживается. Только потом ты ставишь зуб. Я так сильно нервничаю. Несмотря на то, что у меня мама стоматолог, я жутко боюсь. Еле-еле решилась. Но я справилась. Я жуткая трусиха. Имплант вставили, через 10 дней будем снимать швы и через 4 месяца поставим зубик.

Мама лечила зубы Ольге до 17 лет

Мама лечила зубы Ольге до 17 лет

Операцию Ольги «КП-Петербург» прокомментировала мама телеведущей Ирина Бузова, которая работает в одной из петербургских поликлиник стоматологом.

- Ольга в детстве не боялась стоматологов, потому что у нее были хорошие зубы, - пояснила «КП» Ирина Бузова. – Я смотрела ее раз в полгода, но в 17 лет она уехала из дома, и с тех пор наблюдается у других врачей. Зубы вообще требуют регулярного контроля, но у тех, у кого они хорошие, привыкают к этому и обращаются к стоматологу только в крайнем случае. Так произошло и у Оли. Зуб у нее заболел после «Дома-2», когда ей не до того было. Он ее не беспокоил, просто немножко разрушился. Получается, она поздно обратила на него внимание, - и вот теперь ставит имплант.

Лечить зубы Ольге Ирина Бузова не берется принципиально. По ее словам, так у них заведено с самого начала.

- У родни пациенты всегда ведут себя хуже, - уверена Ирина Александровна. – При своем враче они могут позволить себе и поплакать, и похулиганить. А вот на приеме у чужого человека молча все исполняют! Так что я за то, чтобы нас лечили не близкие нам люди. При этом, признаюсь, снимочки зубов дочери я всегда смотрю и нахожусь на связи с ее лечащим врачом.

Операция прошла успешно Фото: instagram.com/buzova86/

Операция прошла успешно Фото: instagram.com/buzova86/

- Оля очень напугала подписчиков своим постом. А оказалось, что ей всего-навсего имплант будут ставить. Почему она так боялась?

- А вы бы не боялись? Это операция, конечно, всем страшно, - делится Ирина Бузова. - Скажу вам, человек вовсе может погибнуть от любой ерунды, даже от укола. Любое вмешательство может привести к смерти. Поэтому любой адекватный человек боится. И о любых последствиях врачи у нас информируют, пациенты дают письменное согласие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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