2020-07-02T14:55:14+03:00
Досуг

10 часов эфира и 600 тысяч зрителей: В Петербурге подвели итоги фестиваля «СтудВесна. Эволюция»

Участниками виртуального шоу стали студенты городских вузов и популярные артисты
Алина ЧЕМЕРИС
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В фестивали участвовали свыше 3000 студентов. Фото: "СтудВесна. Эволюция"В фестивали участвовали свыше 3000 студентов. Фото: "СтудВесна. Эволюция"
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Помешать студенческому творчеству, как выяснилось, не может никакой карантин. Несмотря на все ограничения, онлайн-фестиваль «СтудВесна. Эволюция» получился зрелищным и впечатляющим.

Заявки на конкурс принимались по 8 направлениям, в числе которых театр, вокал и оригинальный жанр. В общей сложности участниками стали свыше 3000 студентов. В качестве гостей шоу выступили любимые артисты молодежи: дуэт Джаро & Ханза, Фогель, группа «Марсель» и другие.

Онлайн-трансляция праздника длилась 10 часов. Фото: "СтудВесна. Эволюция"

Онлайн-трансляция праздника длилась 10 часов. Фото: "СтудВесна. Эволюция"

Онлайн-трансляция праздника длилась 10 часов, за это время ее посмотрели порядка 600 тысяч пользователей Интернета и оставили свыше 700 комментариев. Организаторы фестиваля отмечают, что выбрать победителей было непросто, однако лучшими стали Нина Строкова (Институт культуры), Northern Constellation (Медицинский колледж №2), Needles cheer team (Университет промышленных технологий и дизайна), Маргарита Сбродова (СЗИУ РАНХиГС), Дарья Соколова (Северо-Западный филиал "Российский государственный университет правосудия").

группа «Марсель». Фото: "СтудВесна. Эволюция"

группа «Марсель». Фото: "СтудВесна. Эволюция"

Теперь эти счастливчики целый год будут получать поддержку и продвижение от «СтудВесны».

исполнители лучших творческих номеров отправятся на Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». Фото: "СтудВесна. Эволюция"

исполнители лучших творческих номеров отправятся на Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». Фото: "СтудВесна. Эволюция"

Кроме того, исполнители лучших творческих номеров отправятся на Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», который пройдет в сентябре 2020 года в городе Ростов-на-Дону.

группа «Марсель». Фото: "СтудВесна. Эволюция"

группа «Марсель». Фото: "СтудВесна. Эволюция"

ИСТОЧНИК KP.RU

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