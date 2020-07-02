Смольный объяснил, почему метро в Санкт-Петербурге до сих пор работает до 22.00

Санкт-Петербург понемногу идет на поправку после эпидемии коронавируса. Уже открылись парки, скверы и детские площади, заработали парикмахерские и летние веранды кафе и ресторанов, а на дорогах снова появился каршеринг. И только метрополитен не спешит выходить из «карантинного» режима и возвращаться к старому графику работы. Почему так происходит, и когда уже припозднившиеся петербуржцы пересядут с забитых битком метробусов в уютные и привычные вагоны – разбирались корреспонденты «Комсомольской правды».

Напомним, с 1 апреля 2020 года все станции петербургского метро перешли на сокращенный режим работы – до 22:00. Пока большая часть горожан сидела на самоизоляции, это всех худо-бедно устраивало. Но когда «коронавирусные» ограничения начали отменять одно за другим, ситуация изменилась: кто-то работает до 21:30 и потом несется в подземку сломя голову, кому-то охота в пятницу вечером поехать в любимое ночное кафе. Между тем, по словам пресс-секретаря комитета по транспорту Ирины Ефимовой, в ближайшее время ситуация вряд ли изменится.

Пока что поезда ходят до 22:00.Фото: Артем КИЛЬКИН

- К сожалению, ни точную, ни даже примерную дату мы назвать не можем, - рассказала Ефимова. – В городе пока еще сохраняется ряд ограничений, в обычным режиме открылось далеко не все. Поэтому, чтобы не подвергать лишней опасности наших граждан и не ухудшать эпидемиологическую обстановку, пока что сохраняется прежнее расписание движения поездов – до 22:00.

В комитете допустили, что метро вернется к старому графику на третьем, финальном этапе снятия «коронавирусных» ограничений – правительство Санкт-Петербурга, напомним, обещает перейти к нему «в скором времени». Но в зависимости от эпидемиологической обстановки в городе все может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону.

Есть, впрочем, и еще одна проблема. Пассажиропоток в метро с введением самоизоляции упал и до сих пор толком не восстановился. По словам пресс-секретаря ГУП «Петербургский метрополитен» Никиты Рубцова, в понедельник, 29 июня, к примеру, услугами подземки воспользовались 1 225 000 человек. При том что до пандемии в день она пропускала через себя в среднем 2 500 000 – 2 700 000 пассажиров.

По словам чиновников Смольного, все будет зависеть от двух вещей: эпидемиологической ситуации и пассажиропотока.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Пассажиропоток растет очень медленно – в среднем на 10 000 человек в день, - констатировал Рубцов. – Все будет зависеть от того, как поведут себя сами пассажиры. У нас, например, в последнее время заметно увеличилось количество автомобилей на дорогах – то есть люди все чаще пересаживаются с общественного на личный транспорт. Кроме того, сейчас лето – а значит, многие уехали на дачи.

Вместе с тем в метро подчеркнули, что к переходу на старый график все готово – осталось только закрыть уже вопрос с коронавирусом, «нарастить» пассажиропоток и дождаться соответствующего приказа из комитета по транспорту.

Эпидемиологи и специалисты по вирусным инфекциям, между тем, недоумевают: зачем вообще нужно было сокращать время работы метро?Фото: Артем КИЛЬКИН

КОМПЕТЕНТНО

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов: «Расписание не влияет на заболеваемость»

- Если честно, мне трудно понять, зачем вообще понадобилось сокращать часы работы метрополитена. С точки зрения эпидемиологической безопасности куда целесообразнее было бы увеличить количество составов на ветках и уменьшить интервал их движения – чтобы на платформах не собирались толпы людей, а в вагонах была возможность соблюдать санитарную дистанцию. Кроме того, большое значение имеет вентиляция – чтобы и станции и составы постоянно продувались мощными потоками воздуха, которые выносили бы прочь все вирусные частицы. С соблюдением всех этих мер метро может работать хоть до полуночи, хоть до часу ночи, хоть круглосуточно.