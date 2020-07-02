Билеты онлайн, фонтаны и экскурсии: В «Петергофе» рассказали о новом режиме работы после «карантина»

В «Петергофе» все готово к встрече гостей – фонтаны уже настроены и вовсю работают, садовники делают последние штрихи на клумбах и доводят до идеала газон. Музей-заповедник наконец-то может распахнуть свои двери после «карантина». С 3 июля в «столице фонтанов» открывается Нижний парк.

Последние штрихи перед открытием делают садовники.Фото: Артем КИЛЬКИН

Именно там можно полюбоваться на Большой каскад со знаменитым «Самсоном». Конечно, пока «Петергоф» будет работать с ограничениями. Речь идет только о прогулках, а сами дворцы пока закрыты. О новом режиме подробно рассказали в музее-заповеднике.

Пока «Петергоф» будет работать с ограничениями.Фото: Артем КИЛЬКИН

Главное изменение, к которому нужно быть готовым, – билеты в «Петергоф» временно продаются только в режиме онлайн. Такую меру решили ввести, чтобы не создавать толпы на кассах. Зато цены, несмотря на большие потери музея из-за простоя, поднимать не стали. Действуют и льготы – но чтобы оформить бесплатный билет, все же нужно будет предъявить документ на месте. Для этого на входе будет работать дежурная касса. Там же помогут и тем, кто с покупками через интернет на «вы».

С 3 июля в «столице фонтанов» откроется и Нижний парк.Фото: Артем КИЛЬКИН

– Конечно, люди не привыкли к билетам онлайн. Хотя купить его можно прямо сейчас с телефона, но нужно, чтобы был такой телефон, чтобы человек понимал, как это сделать. А когда, например, приходят двое пожилых людей, они этого не знают. Поэтому у нас будет работать дежурная касса, – рассказала генеральный директор музея-заповедника Елена Кальницкая.

Фонтанные мастера проверяют систему перед приходом гостей.Фото: Артем КИЛЬКИН

Одновременно на территории Нижнего парка смогут гулять не больше 9 тысяч человек. О количестве посетителей будут информировать голосовое оповещение и бегущая строка над кассами. А пока в музее в шутку делают «ставки» – сколько же человек приедут в первый день работы «Петергофа».

Цены на билеты в парки Петергофа останутся прежними.Фото: Артем КИЛЬКИН

А ЧТО ЕЩЕ?

- Помимо Нижнего парка, ГМЗ «Петергоф» также открывает с 3 июля парки Ораниенбаум и Александрия.

- Вход в парк разрешен только в масках. Их также можно приобрести на кассах;

- При прогулке необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра;

- В парке предлагают маршруты прогулок («по стрелочкам»), чтобы развести пересекающиеся потоки посетителей;

- Экскурсии пока возможны только по Нижнему парку и группой не больше 5 человек;

- В туалетах парка установлены диспенсеры с антисептиками;

- У касс и у турникетов на входе сделана разметка для соблюдения дистанции.

Генеральный директор музея-заповедника Елена Кальницкая с нетерпением ждет посетителей в гости.Фото: Артем КИЛЬКИН

КОНКРЕТНО

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00. Вход в парк до 18:15.

Стоимость: Для граждан России и Евразийского экономического союза: 450 рублей - Нижний парк, 200 рублей - парк Александрия, 100 рублей - парк Ораниенбаума. Федеральные льготы сохранены.

Где купить: tickets.peterhofmuseum.ru