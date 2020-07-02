2020-07-02T16:57:58+03:00
Общество

Ботанические сад открылся впервые после карантина в Санкт-Петербурге

«КП-Петербург» прогулялась по саду и увидела, как расцвели цветы за время самоизоляции [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Ботанический сад открылся 2 июля в ПетербургеБотанический сад открылся 2 июля в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге в четверг, 2 июля 2020 года, открылся Ботанический сад, расположенный на Петроградской стороне. Долгое время из-за пандемии он был закрыт. Петербуржцы пропустили цветение многих цветов. Но теперь самое время наверстывать упущенное.

Первый день прошел в тестовом режиме Фото: Олег ЗОЛОТО

Первый день прошел в тестовом режимеФото: Олег ЗОЛОТО

- Сегодня Ботанический сад открылся в тестовом режиме с 10 до 17:30. Но уже завтра можно будет посетить оранжереи, - рассказали «КП-Петербург» в саду.

Сад встретил гостей яркими красками цветов Фото: Олег ЗОЛОТО

Сад встретил гостей яркими красками цветовФото: Олег ЗОЛОТО

Сейчас в саду во всю цветут розы Фото: Олег ЗОЛОТО

Сейчас в саду во всю цветут розыФото: Олег ЗОЛОТО

С 3 июля начнет работать «Водный маршрут». Билеты продаются с 10 часов до 17:30, а гулять можно до 19:00.

Жасмин Фото: Олег ЗОЛОТО

ЖасминФото: Олег ЗОЛОТО

Посетители подходят к каждому цветку поближе Фото: Олег ЗОЛОТО

Посетители подходят к каждому цветку поближеФото: Олег ЗОЛОТО

Многие фотографируются Фото: Олег ЗОЛОТО

Многие фотографируютсяФото: Олег ЗОЛОТО

- С 4 по 12 июля впервые в нашем Ботаническом саду мы покажем огромное количество сортов хоста. Это прекрасное многолетние растение для сада. На выставке будут все, от самых маленьких, до огромных кустов более метра в высоту. Надеемся с погодой поведет, - рассказали саду.

Прогуляться по парку саду можно каждый день до 7 часов вечера Фото: Олег ЗОЛОТО

Прогуляться по парку саду можно каждый день до 7 часов вечераФото: Олег ЗОЛОТО

Сад весь в цвету Фото: Олег ЗОЛОТО

Сад весь в цветуФото: Олег ЗОЛОТО

В этом году Ботанический сад, помимо пандемии, переживает последствия аномально теплой зимы. Не все растения легко перенесли такую жару. Для того, чтобы поддерживать деревья и цветы, Ботанический сад приглашает на работу волонтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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