Ботанические сад открылся впервые после карантина в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в четверг, 2 июля 2020 года, открылся Ботанический сад, расположенный на Петроградской стороне. Долгое время из-за пандемии он был закрыт. Петербуржцы пропустили цветение многих цветов. Но теперь самое время наверстывать упущенное.

Первый день прошел в тестовом режимеФото: Олег ЗОЛОТО

- Сегодня Ботанический сад открылся в тестовом режиме с 10 до 17:30. Но уже завтра можно будет посетить оранжереи, - рассказали «КП-Петербург» в саду.

Сад встретил гостей яркими красками цветовФото: Олег ЗОЛОТО

Сейчас в саду во всю цветут розыФото: Олег ЗОЛОТО

С 3 июля начнет работать «Водный маршрут». Билеты продаются с 10 часов до 17:30, а гулять можно до 19:00.

Посетители подходят к каждому цветку поближеФото: Олег ЗОЛОТО

Многие фотографируютсяФото: Олег ЗОЛОТО

- С 4 по 12 июля впервые в нашем Ботаническом саду мы покажем огромное количество сортов хоста. Это прекрасное многолетние растение для сада. На выставке будут все, от самых маленьких, до огромных кустов более метра в высоту. Надеемся с погодой поведет, - рассказали саду.

Прогуляться по парку саду можно каждый день до 7 часов вечераФото: Олег ЗОЛОТО

Сад весь в цветуФото: Олег ЗОЛОТО

В этом году Ботанический сад, помимо пандемии, переживает последствия аномально теплой зимы. Не все растения легко перенесли такую жару. Для того, чтобы поддерживать деревья и цветы, Ботанический сад приглашает на работу волонтеров.