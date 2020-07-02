«По ночам людей встречали черные фигуры без лиц»: Как работала советская комиссия по изучению инопланетян и НЛО

В Советском Союзе существовали свои «люди в черном» - организация, занимавшаяся расследованием случаев, связанных с визитами на Землю пришельцев и НЛО. Правда, в отличие от голливудских наши «агенты» были не тайными, а вполне себе официальными, назывались уфологической комиссией, а вместо фантастических технологий в каждом отдельно взятом случае полагались на рациональность и научный подход.

«ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ»

Несмотря на весь показной материализм, интерес к паранормальщине в СССР был неслабый. Так, еще в 1970-е, при Брежневе, в Ленинграде на базе Русского географического общества появилась комиссия по аномальным явлениям. В сферу ее интересов входило все, что не удавалось объяснить «традиционной» науке, - от НЛО до полтергейста.

- В состав комиссии вошли в основном люди военные, причем почти все при высоких чинах, - говорит уфолог, бывший председатель Ленинградской уфологической комиссии Михаил Герштейн. - И деятельность «аномалистов» не то, чтобы засекретили, скорее говоря, ее просто не доводили до широкой общественности.

Один из отчетов комиссии по аномальным явлениям, прежде носивший гриф "для служебного пользования". Фото: из личных архивов Михаила Герштейна

Заседания были закрыты для посторонних слушателей, а на отчетах часто проставлялся гриф «Для служебного пользования». Работали в составе комиссии и ученые - академики, профессора, кандидаты наук.

- За без малого тридцать лет мы провели несколько сотен экспедиций и опросили, наверное, тысячи очевидцев, - вспоминает уфолог. - В девяти случаях из десяти ничего по-настоящему странного в их историях не обнаруживалось. Люди могли принять за НЛО все что угодно - от самолета, летящего со включенными фарами, до планеты Венеры.

Но все-таки всегда оставался тот самый - один из десяти! - счастливый случай. И порой происходило так, что впечатления от столкновения с непознанным искупали все, и даже с лихвой.

- В 1989-1993 годах во Фрунзенском районе Ленинграда в поселке Фарфоровский пост люди встречали огромные - двух, а временами и трехметровые - черные фигуры без лиц, - говорит Герштейн.

Все, как один, говорили, что фигуры двигались: либо шли, но так, будто у них ноги не гнулись в коленях, либо плыли по воздуху. Никакой враждебности к людям они не выказывали. Как правило, просто находились рядом.

- За пять лет к нам поступило, наверное, восемь или десять сообщений о встречах с ними. Причем от людей, которые не то что никак не были друг с другом связаны, а вообще не знали друг друга, - говорит уфолог. - А однажды один из очевидцев видел, как эти существа выходят из летающей тарелки, приземлившейся на пустыре недалеко от поселка. Я сам выезжал на место, шел по маршруту, где чаще всего видели черные фигуры, пытался отыскать дерево, куст или какую-нибудь трубу, которую в темноте можно было бы принять за человеческий силуэт. Но так ничего и не нашел.

К работе часто привлекались другие специалисты - например, диспетчеры аэропорта "Пулково". Фото: из личных архивов Михаила Герштейна

«ЧИПЫ ДЛЯ СЛЕЖЕНИЯ»

Не понаслышке Герштейн знает и о так называемых внеземных имплантатах - инородных предметах, которые необъяснимым образом находили в человеческих телах.

- Один ученый травмировал себе руку на даче, а когда отправился на рентген - в его кисти нашли инородное металлическое тело. Доктор подумал, что это осколок от какой-нибудь мины или снаряда. Однако выяснилось, что никакие мины или снаряды возле нашего ученого, конечно, не взрывались ни в последнее время, ни вообще когда бы то ни было. Да и не похоже это нечто было на осколок - скорее на металлическое семечко, гладкое и с округлыми краями.

Подобные истории, по словам Герштейна, встречаются в СМИ на протяжении как минимум последних нескольких десятков лет. Почти всегда люди, которые об этом рассказывают, когда-либо испытывали провалы в памяти. Вот и наш ученый за много лет до всех этих событий ехал в поезде и в какой-то момент словно потерял сознание, а очнулся спустя два часа совершенно в другом вагоне. Деньги и личные вещи остались на месте.

- Уфологи полагают, что такие имплантаты могут использоваться в качестве устройств слежения, - считает специалист. - К сожалению, этот ученый категорически отказался извлечь странный предмет из своей руки, а вскоре ушел из жизни.

Работать в докомпьютерную эпоху было непросто: так, например, отчеты приходилось набивать на пишущей машинке. Фото: из личных архивов Михаила Герштейна

НЛО В КРЫМУ И КАРЕЛИИ

Конечно, полномочия комиссии распространялись не только на Ленинград и Ленинградскую область. Так, в отчете от 12 марта 1984 года сообщается о случае в поселке Карасан-Утес в Крыму. Трое мальчишек обнаружили в заросшей кустарником лощине трехметровый металлический диск с черным пятном в центре, напоминающим ракетное сопло. Сквозь прозрачную «крышку» виднелись очертания каких-то приборов и перемигивающиеся красные огоньки. Школьники попытались подойти ближе, но в нескольких метрах словно бы уперлись в невидимую стену. Вечером следующего дня мальчишки рассказали о находке двум знакомым курсантам. Те провели с «фантазерами» воспитательную беседу на предмет материализма и рационализма и решили сами наведаться на место, где стоял «инопланетный гость».

Сам аппарат курсанты не нашли, зато наткнулись на глубокие вмятины в грунте, оставленные его телескопическими ногами-опорами, сломанные какими-то массивным объектом кусты и круг обожженной дочерна травы, располагавшийся аккурат в том месте, над которым находилось сопло. Тут же материализм курсантов дал трещину: и на место были вызваны специалисты Комиссии по аномальным явлениям. Те рационального объяснения увиденному тоже подобрать не смогли, а потому постановили считать инцидент проявлением НЛО.

Измерение радиационного фона на месте предполагаемой посадки НЛО. Фон в норме. Фото: из личных архивов Михаила Герштейна

- Еще один случай с «участием» НЛО произошел в Карелии, - вспоминает Михаил Герштейн. - В 1928 году местный житель наблюдал в районе озера Ведлозеро предположительно крушение инопланетного корабля. Объект зашел за кромку леса, а обратно уже не поднялся. С тех пор на берегах Ведлозера стали встречать странных существ. Местные называли их водяными и описывали как уменьшенные копии снежных людей. В какой-то момент этим заинтересовались военные.

По словам Герштейна, к Ведлозеру снарядили целую экспедицию и пытались что-то нащупать на его дне при помощи радиоакустических буйков. К сожалению, результатов это не дало никаких, а может и дало, просто их сразу же засекретили.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Уже к началу двухтысячных уфологическая комиссия подошла изрядно потрепанной временем. Большинство ученых «старой гвардии» умерло, а подпитки «свежей кровью» тоже практически не было.

Одной из основных методик работы был выезд на место, где видели НЛО, отбор анализов почвы, воды и воздуха и беседы с очевидцами. Фото: из личных архивов Михаила Герштейна

- К 2013 году в комиссии оставался всего один участник - я сам, - признается Михаил Герштейн. - Конечно, было обидно. Но, пожалуй, хватит в моей жизни аномальных и паранормальных явлений. За тридцать лет работы я четко понял одно: во Вселенной есть много непознанных, странных, непостижимых пока что человеческим умом вещей. Но я уверен: рано или поздно мы достигнем такого уровня развития, который позволит нам если и не изучить эти вещи от и до, то, по крайней мере, приблизиться к их пониманию.