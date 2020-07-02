Итоги голосования по поправкам в Конституцию: явка в Санкт-Петербурге составила 74,74%

Стала известна итоговая явка на голосование по поправкам в Конституцию в Санкт-Петербурге, она составила 74,74%. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной результатам кампании, рассказал председатель городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга Виктор Миненко.

Также он отметил, что из числа тех, кто пришел на голосование, за поправки высказались 77,66% горожан.

- Город проголосовал за благополучие, достойную жизнь, развитие страны, за детей и внуков, за память предков, за суверенитет России и будущего нашей нации,- подчеркнул Виктор Миненко.

Глава Горизбиркома также высоко оценил работу сотрудников УИК и наблюдателей, отметив, что благодаря их труду в Петербурге, несмотря на пандемию, удалось создать комфортные условия для голосования.