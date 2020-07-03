2020-07-03T10:22:59+03:00
Происшествия

Блогер разбил призовой желтый Lamborghini за 20 миллионов рублей в Санкт-Петербурге

Накануне он разыграл автомобиль между своими подписчиками и должен был его отдать [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Блогер разбил Lamborghini в Санкт-Петербурге, которую подарил подписчикуБлогер разбил Lamborghini в Санкт-Петербурге, которую подарил подписчикуФото: СОЦСЕТИ
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В центре Санкт-Петербурга произошло ДТП на миллионы рублей. Вечером в четверг, 2 июля 2020 года, на пересечении Коломенской и Свечного переулка девушка на Logan выехала на перекресток и въехала в дверь желтого Lamborghini. Хозяином спортивной машины оказался известный блогер Дмитрий Рудиков «Димас из Батайска». На его канале почти 1 миллион подписчиков. Ирония в том, что машину он на днях разыграл между подписчиками и 4 июля должен был вручить победителю в Москве.

Блогер разыграл Lamborghini, которую разбил в центре Санкт-Петербурга .

- Неужели ее сегодня знатно помяли? Если да, сочувствую. Скорейшей поправки крошечке, - начали задавать вопросы подписчики в соцсетях Дмитрия.

- Видела тебя, как в среду гонял на ней по Питеру, - рассказал другой.

Однако был ли сам блогер в этот момент в машине, неизвестно. На фотографиях с места аварии присутствуют много молодых людей. Одна девушка и вовсе небрежно села на капот разбитой Lamborghini за 20 миллионов рублей.

На перекрестке в машину влетел Renault Фото: СОЦСЕТИ

На перекрестке в машину влетел RenaultФото: СОЦСЕТИ

Авария собрала множество зрителей. Прохожие останавливались и фотографировали. Не каждый день увидишь такую машину, да еще на месте аварии. Кроме того, ДТП заблокировало полностью движение трамваев.

Сейчас с ДТП разбираются сотрудники ГИБДД и страховые компании. Получит ли подписчик блогера в итоге машину, неизвестно.

Блогер попал в ДТП на желтой Lamborghini за 20 миллионов рублей в Санкт-Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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