Полторы недели без еды и чистой воды: В Ленобласти нашли живым мужчину, потерявшегося в лесу

Молодой человек полторы недели выживал в лесах Ленинградской области, но совсем не по собственной воле. 24 июня 2020 года 22-летний Владимир Сафонов отправился на прогулку в поселке Зелена Роща, недалеко от озера Комонь в Выборгском районе. Ушел и не вернулся. Знакомые и родные парня забили тревогу и обратились в полицию. На помощь пришла и поисковая группа «Лиза Алерт».

- Парень ростом 180 сантиметров, черные волосы, зеленые глаза. Одет был в черную футболку, джинсовые шорты и кроссовки, - говорилось в ориентировке поисковиков.

Волонтеры полторы недели прочесывали леса в округе, но безуспешно. Но спустя полторы недели, 2 июля, Владимир наконец-то нашелся живой.

Удивительно, как выжил парень в лесу, без снаряжения, да еще и в легкой одежде. «Комсомольская правда – Петербург» пытается выяснить историю чудесного спасения молодого человека.