2020-07-03T10:22:59+03:00
Общество

Полторы недели без еды и чистой воды: В Ленобласти нашли живым мужчину, потерявшегося в лесу

22-летнего молодого человека нашла поисковая группа 2 июля
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
22-летний парень полторы недели выживал, заблудившись в лесу Ленобласти / Фото: "Лиза Алерт"22-летний парень полторы недели выживал, заблудившись в лесу Ленобласти / Фото: "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

Молодой человек полторы недели выживал в лесах Ленинградской области, но совсем не по собственной воле. 24 июня 2020 года 22-летний Владимир Сафонов отправился на прогулку в поселке Зелена Роща, недалеко от озера Комонь в Выборгском районе. Ушел и не вернулся. Знакомые и родные парня забили тревогу и обратились в полицию. На помощь пришла и поисковая группа «Лиза Алерт».

- Парень ростом 180 сантиметров, черные волосы, зеленые глаза. Одет был в черную футболку, джинсовые шорты и кроссовки, - говорилось в ориентировке поисковиков.

Волонтеры полторы недели прочесывали леса в округе, но безуспешно. Но спустя полторы недели, 2 июля, Владимир наконец-то нашелся живой.

Удивительно, как выжил парень в лесу, без снаряжения, да еще и в легкой одежде. «Комсомольская правда – Петербург» пытается выяснить историю чудесного спасения молодого человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Страсти Среднеуральского женского монастыря: Как бывший уголовник создал империю царебожников и пошел против церкви
Схимонаха Сергия ждут церковный и мирской суды за захват обители. Но после визита Ксении Собчак речь зашла и о насилии над детьми-послушниками.
Новости 24
Наркокурьера в костюме доставщика еды поймали в Купчино
Мужчину расстрелял неожиданный гость в квартире в Выборге
Более 18 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Двух рабочих завалило насмерть в колодце в Ленинградской области
Пьяный мужчина на квадроцикле разбился насмерть в лесу в Ленинградской области
Беглов поздравил с Днем ГИБДД инспекторов Санкт-Петербурга
Рецидивист рассказал об убийстве пенсионерки в парке Александрино в Санкт-Петербурге
Суд Санкт-Петербурга отправил рецидивиста, убившего пенсионерку в парке Александрино, в СИЗО
Грозы и ливни уйдут из Санкт-Петербурга 3 июля
Выпускники Санкт-Петербурга 3 июля сдадут первый ЕГЭ
80 килограммов тротила и оружие времен войны изъяли у «черных копателей»
Беглов рассказал, сколько детских лагерей откроют до конца лета
Пожар произошел на химическом заводе «ФосАгро» в Волхове
Лаунж-бар и караоке задымились на Васильевском острове
Крепость «Орешек» откроется для посещения с 3 июля
После ДТП с рассыпанным пивом и маршруткой, восстановлено движение по Московскому шоссе
Петербургские «Ряды» уходят из Москвы
Грибной сезон начался в Ленинградской области
Гвардейцы спасли молодого парня от полета в Неву
IKEA передумала открывать третий магазин под Санкт-Петербургом
В Пулково прокомментировали запрет полетов за границу до 1 августа
Два человека пострадали при пожаре на улице Подводника Кузьмина
Стало известно, кто будет судить матч «Зенита» с «Краснодаром»