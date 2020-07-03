2020-07-03T14:24:20+03:00
Спорт

СКА стал вице-чемпионом России по хоккею сезона 2019/20: Итоговая таблица

Петербургский клуб уступил московскому ЦСКА
Лилия КОЗЛОВА
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СКА присудили второе место в Чемпионате России по хоккеюСКА присудили второе место в Чемпионате России по хоккеюФото: Олег ЗОЛОТО
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Петербургский СКА занял второе место в Чемпионате России по хоккею сезона 2019/20. В пятницу, 3 июля 2020 года, Федерация хоккея РФ приняла решение о призерах этой серии игр. Статус вице-чемпиона петербургский клуб разделил с казанским «Ак Барс».

Сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. В начале мая лига объявила, что приняла решение не определять чемпиона КХЛ и обладателя Кубка Гагарина сезона-2019/20. Лигой было принято решение присвоить технически единое место 1-8 командам, вышедшим в полуфиналы конференций.

- "Ак Барс" и СКА делят второе место, так как обе команды имеют одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, - сообщается в релизе федерации.

Обе команды по итогам чемпионата заработали по 93 очков.

Игры были отменены из-за пандемии коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

Игры были отменены из-за пандемии коронавирусаФото: Олег ЗОЛОТО

Для определения места отмечались несколько факторов:

Места в итоговой таблице распределяются с учетом результатов первого раунда плей-офф и регулярного чемпионата.

Российские команды, победившие в первом раунде плей-офф, занимают места с учетом количества очков, набранных в регулярном чемпионате.

Золото сезона взял московский ЦСКА, который обогнал вице-чемпионов всего на одно очко.

Бронза досталась московскому «Динамо». Клуб получил за игры 82 очка.

Итоговая таблица чемпионата России:

1. ЦСКА — 94

2. «Ак Барс» / СКА — 93

3. «Динамо» М — 82

4. «Сибирь» — 74

5. «Салават Юлаев» — 68

6. «Авангард» — 83

7. «Автомобилист» — 78

8. «Спартак» — 77

9. «Локомотив» — 73

10. «Металлург» — 65

11. «Витязь» — 65

12. «Торпедо» — 64

13. «Нефтехимик» — 64

14. «Амур» — 62

15. ХК «Сочи» — 59

16. «Северсталь» — 58

17. «Трактор» — 56

18. «Адмирал» — 56

ИСТОЧНИК KP.RU

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