СКА стал вице-чемпионом России по хоккею сезона 2019/20: Итоговая таблица
Петербургский СКА занял второе место в Чемпионате России по хоккею сезона 2019/20. В пятницу, 3 июля 2020 года, Федерация хоккея РФ приняла решение о призерах этой серии игр. Статус вице-чемпиона петербургский клуб разделил с казанским «Ак Барс».
Сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. В начале мая лига объявила, что приняла решение не определять чемпиона КХЛ и обладателя Кубка Гагарина сезона-2019/20. Лигой было принято решение присвоить технически единое место 1-8 командам, вышедшим в полуфиналы конференций.
- "Ак Барс" и СКА делят второе место, так как обе команды имеют одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, - сообщается в релизе федерации.
Обе команды по итогам чемпионата заработали по 93 очков.
Игры были отменены из-за пандемии коронавирусаФото: Олег ЗОЛОТО
Для определения места отмечались несколько факторов:
Места в итоговой таблице распределяются с учетом результатов первого раунда плей-офф и регулярного чемпионата.
Российские команды, победившие в первом раунде плей-офф, занимают места с учетом количества очков, набранных в регулярном чемпионате.
Золото сезона взял московский ЦСКА, который обогнал вице-чемпионов всего на одно очко.
Бронза досталась московскому «Динамо». Клуб получил за игры 82 очка.
Итоговая таблица чемпионата России:
1. ЦСКА — 94
2. «Ак Барс» / СКА — 93
3. «Динамо» М — 82
4. «Сибирь» — 74
5. «Салават Юлаев» — 68
6. «Авангард» — 83
7. «Автомобилист» — 78
8. «Спартак» — 77
9. «Локомотив» — 73
10. «Металлург» — 65
11. «Витязь» — 65
12. «Торпедо» — 64
13. «Нефтехимик» — 64
14. «Амур» — 62
15. ХК «Сочи» — 59
16. «Северсталь» — 58
17. «Трактор» — 56
18. «Адмирал» — 56
ИСТОЧНИК KP.RU