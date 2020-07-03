Умер главный тренер «КИНЕФ-Сургутнефтегаза» Александр Кабанов

Легендой он стал давно. И несколько десятилетий шел по жизни в этом статусе, оставаясь доступным для каждого. Порой даже стесняясь своей знаменитости.

Как игрок, он выиграл все возможные титулы на уровне клубов и сборной, в том числе дважды чемпионат миры и Олимпийские игры (Мюнхен - 1972 и Москва - 1980). Многие специалисты удивленно признавали, что у него нет недостатков, как у ватерполиста. Единственное, никогда не щадил себя, играя на разрыв аорты.

Перейдя на тренерскую работу, Александр Кабанов четырежды возвращался с медалями с Олимпиад.

С женщинами у Кабанова-тренера все получилось также успешно. Победа на чемпионате Европы (2010), бронзовые медали на мировых первенствах (2009 и 2011).

В 2009-м году титулованный тренер возглавил «КИНЕФ-Сургутнефтегаз». И быстро превратил клуб из Киришей в легенду европейского ватерполо.

11 лет – 11 побед в чемпионате России. Дважды «КИНЕФ-Cургутнефтегаз» выигрывал Евролигу и стал обладателем Суперкубка LEN. Игроков, которые стали звездами благодаря Кабанову, не счесть. И все подопечные его любили - такое редко бывает!

- Очень сложно сейчас подбирать слова, - сказала лидер нападения «КИНЕФ-Сургутнефтегаза» и сборной России Екатерина Прокофьева. - Конечно, это внезапная новость. К смерти близких людей никогда не будешь готов. Можешь подозревать, предполагать, но никогда не будешь готов... Всей нашей команде сейчас очень тяжело.

Где Александр Сергеевич, там и дух, уверенность, стойкость. Его нельзя было сломить! Можно было смотреть в глаза нашего главного тренера и чувствовать полную уверенность!

И, еще, конечно, его отличительная черта - доброта! Когда к нему подходишь, он сразу тебя приобнимет и спросит, как ты себя чувствуешь! Интересовался жизнью каждой девчонки! Добрейшей души человек, от которого исходила уйма положительных эмоций!».

В последнем нашем разговоре в июне Кабанов отметил, что распланировал уже подготовку своей команды к будущему сезону. Теперь ей придется выигрывать уже без него. Без легенды, создавшей клуб-легенду! Будьте спокойны, Александр Сергеевич, золото останется в Киришах!