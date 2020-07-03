«Обязательно соблюдаем дистанцию и дезинфицируем руки!»: Как в Санкт-Петербурге сдавали первый ЕГЭ

Учебный год позади. У выпускников начался «жаркая» и ответственная пора – сдача экзаменов. В пятницу, 3 июля, более 11,6 тысяч выпускников сдали ЕГЭ по трем предметам: географии, литературе и информатике. Поздравить выпускников и поддержать их в столь важное время в гимназию № 155 Центрального района приехал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

- В этом году более 35 тысяч петербуржцев сдают ЕГЭ. Из них 23 тысячи школьников. А оставшиеся – это те, кто не сдал в прошлом году и те, кто учатся в учреждениях профессионального образования. Цифра большая. Уверен, что все у них будет хорошо, - отметил он.

В первый экзаменационный день в городе работало 90 пунктов из 167, где сдавали ЕГЭ. Корреспонденты «Комсомольской правды» посетили один из них в Василеостровском районе.

Подходя ко входу в гимназию №24 имени И. А. Крылова, мы заметили километровую очередь. Точно такую же, как и в магазины одежды на Невском проспекте. И неспроста! Сегодня здесь экзамен по информатике.

Половина выпускников — в масках. Использовать ее или нет - каждый выбирает сам.Фото: Олег ЗОЛОТО

В отличие от толпы, которая несколько часов дышит друг другу в затылок в надежде прикупить себе наконец-таки новый наряд, участники ЕГЭ строго соблюдали дистанцию. Для этого там и разметку сделали.

Большинство ребят в белых выглаженных рубашках, классических брюках, платьях. В руках кроме бутылочки воды и документов ничего нет. Не положено. Половина ребят стояла в масках и перчатках. Использовать их на экзамене – личное желание каждого. А вот организаторам обязательно!

Дмитрий Демченко выпускник частной школы семьи Шостаковичей на ЕГЭ приехал вместе с классным руководителем Евгенией Петровной. Она его сопровождающая.

- Целый год готовился, это очень важное для меня событие. Коронавирус и дистанционное обучение немного выбило из темпа, пришлось резко адаптироваться к новым условиям. Но целеустремленным людям это не помеха в успешной сдачи ЕГЭ, - поделился петербуржец. – В себе уверен, надеюсь на 90 баллов. Собираюсь связать свою жизнь с IT. А учиться этому хочу в ИТМО, Политехе или Высшей школе экономики.

Все участники ЕГЭ должны на входе продезинфицировать руки, пройти проверку температуры и сдать вещи в гардероб.Фото: Олег ЗОЛОТО

Запускают внутрь только участников ЕГЭ. Первым делом просят продезинфицировать руки, затем измеряют температуру и отправляют в гардероб сдать личные вещи. Смартфоны не исключение: входить с ними в аудиторию строго запрещено.

У дверей всех встречала директор гимназии №24 Татьяны Корниенко. Она следила за тем, чтобы на ее территории был порядок.

- Всех ребят заранее подготовили к усиленным мерам безопасности, поэтому дополнительного волнения у них нет, - пояснила она.

Информатику в гимназии сдают 129 петербуржцев в 13 аудиториях. Во всех установлены бактерицидные излучатели, обеззараживающие воздух. Их можно использовать в присутствии людей. На протяжение всего экзамена, а он длится 3 часа 50 минут, в учреждении дежурят медицинские сотрудники: один на первом этаже, а другой на втором.

Во всех экзаменационных аудиториях установлены камеры, так что подсмотреть не получится.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Если у кого-то из участников будет температура, то решение о допуске к экзамену принимает медицинский работник. Потому что температура не всегда говорит о том, что ребенок болен. Это может быть элементарное волнение, - подчеркнула Татьяна Корниенко.

Пропускают в аудиторию только с паспортом и гелевыми ручками. Можно с собой прихватить и бутылку с водой. Но только без этикетки. Чтобы на ней не оказалось никаких подсказок.

- Бывали случаи, когда выгоняли за списывание? – поинтересовалась у директора гимназии.

- У нас такого не было ни разу, - с улыбкой призналась Татьяна Викторовна.

Выйти в туалет или попить воды в коридоре можно. Но нужно поднять руку. На ЕГЭ никакой самодеятельности. Единственное - потраченное на это время не компенсируется.

Выпускник Дмитрий Демченко.Фото: Олег ЗОЛОТО

КОНКРЕТНО

Следующий обязательный экзамен состоится 6 июля. Школьники будут писать ЕГЭ по русскому языку.

Единый государственный экзамен в 2020 году продлится до 25 июля. Для тех, кто по уважительной причине не сможет принять участие в основном этапе, предусмотрены резервные дни – с 3 по 8 августа.