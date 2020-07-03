Политологи – о голосовании за новую Конституцию: «Реализация поправок – тест для власти»

77,66 процента петербуржцев поддержали поправки в Конституцию по итогам беспрецедентного недельного голосования, которое организовали и провели, несмотря на коронавирусную пандемию. Город на Неве удивил не только количеством «за», но и высокой явкой. Каким оно было, голосование за новую Конституцию? И как она изменит нашу жизнь? Спросили у экспертов.

НЕ ГОЛОСУЕШЬ? ТОГДА РЕШАТ БЕЗ ТЕБЯ

Председатель Всероссийского общества автомобилистов, член Общественной палаты Санкт-Петербурга Валерий Солдунов наблюдал голосование на участках Красносельского и Петродворцового районов. И он заверяет: «все было на самом высоком уровне».

– Отдельное место занял вопрос безопасности: СИЗы были везде, – рассказывает Солдунов. – То, что процесс решили растянуть на неделю, хорошо: не было никакого дикого скопления избирателей. Люди приходили на участки планомерно, по одному, по двое. Конечно, были отдельные замечания, но говорить о них смысла нет, ведь все решалось моментально и прямо на месте. Серьезных нареканий к районам не было.

То, что коронавирусу не удалось испугать избирателей, отмечает и политолог Дмитрий Солонников. Благодаря хорошей организации и информированию удалось обеспечить высокую явку: «город показал свою заинтересованность в принятии поправок».

Опыт недельного голосования за Конституцию будет полезен организатором выборов в Единый день голосования в этом годуФото: Артем КИЛЬКИН

– Итоги голосования оцениваю вполне положительно, – отмечает политолог Юрий Светов. – На первом месте для меня по значимости активность избирателей. На втором – то, что поправки получили их поддержку. По сравнению с голосованием за принятие Конституции в 1993 году, и активность, и уровень поддержки были существенно выше. Значит, новая Конституция больше отвечает запросам граждан.

Высокую явку эксперты объясняют не только важностью поправок, но и общим трендом: россияне участвуют в выборах и голосованиях все охотнее.

– Мы голосуем по-настоящему, когда выборы перестали быть формальными, только последние 30 лет, – поясняет Светов. – За это время мы прошли через пассивность: раньше чуть больше трети всех избирателей голосовало «за», чуть меньше – «против», а треть вообще в выборах не участвовала. Сейчас ситуация постепенно меняется. При всем скепсисе к организации выборов, приходит понимание, что, если ты не голосуешь, то решение примут без тебя. Есть американская поговорка: «Почему плохие парни попадают в Конгресс США? Потому что хорошие парни не ходят на выборы».

Наиболее реалистичный вариант – переход на электронное голосованиеФото: Артем КИЛЬКИН

Любопытно, что россиянин с большим энтузиазмом становится не только избирателем, но и наблюдателем. В первую очередь, это касается молодежи. Так, в прошедшем голосовании в рядах наблюдателей было 19 процентов молодых людей.

– Думаю, явка будет серьезной и на последующих выборах. Петербургу предстоит выбрать парламент в 2021 году, – добавляет Солдунов. – Сегодня политические амбиции отдельных партий обостряются, и все они так или иначе представлены в законодательных органах власти. От того, сколько людей придет и выскажет свою точку зрения, зависит, какой состав парламента мы увидим.

ЗАВТРА НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ

Как поправки повлияют на нашу жизнь?

– Это вопрос к власти: к кабинету министров, к главам регионов, – отвечает Светов. – Нужно будет принимать целый ряд подзаконных актов и искать источники финансирования на увеличение МРОТ, пособия и так далее. Важно, чтобы процесс реализации не растянулся во времени и начался сразу, без ссылок на пандемию и сложную ситуацию: это будет тест для власти, который покажет, принимались ли эти поправки реально, чтобы изменить нашу жизнь, или просто для проформы.

– Посмотрим, как будут приниматься федеральные законы, – поддерживает коллегу Солонников. – Мы прекрасно понимаем, что изменения в Конституцию не акт прямого действия: завтра утром ничего еще не изменится. Придется скорректировать более десятка законов, которые и будут определять нашу жизнь в соответствие с Конституцией. Пока мы на первом, законодательном, этапе.

Высокую явку эксперты объясняют не только важностью поправок, но и общим трендомФото: Олег ЗОЛОТО

Опыт недельного голосования за Конституцию будет полезен организатором выборов в Единый день голосования в этом году. Среди субъектов – Ленобласть, которая 13 сентября будет выбирать губернатора. Если эпидемиологическая ситуация все еще будет напряженной, выборы придется организовать с такими же повышенными мерами безопасности.

А вот в том, что недельные – или хотя бы двухдневные – голосования и выборы войдут в привычный обиход, специалисты сомневаются.

– Выдержать закон о выборах со всеми положениями – с днем тишины и кампаниями множества конкурирующих кандидатов – в течение семи дней, наверно, невозможно, – считает Солонников. – Предварительное голосование в нашей стране скомпрометировано, и будет ли возвращение к нему, – отдельный большой вопрос. В ряде крупных стран выборы не право, а обязанность, за неисполнение которой полагается штраф, и мы тоже можем пойти по этому пути, тогда явка будет очень большая. Но наиболее реалистичный вариант – переход на электронное голосование.

Интернет-голосование, которое опробовали в Москве и Нижнем Новгороде, решит и насущную проблему эпидемиологической безопасности, и повысит явку (в первую очередь, за счет молодежи), ведь отдать свой голос станет проще простого. Но прежде власть должна доказать россиянам, что голосовать с мобильника – это безопасно и легитимно. Как отмечает Солдунов, «если раньше мы говорили, что электронное голосование – это хорошо, то теперь говорим: это необходимо».

ВЗГЛЯД ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

Международный наблюдатель из Финляндии, правозащитник Йохан Бекман, оценивая прошедшее голосование, отмечает, что все было «максимально прозрачно, безопасно для избирателей и организаторов и просто на самом высоком уровне».

– Россия всегда отличалась хорошо организованными выборами, референдумами и голосованиями: мне доводилось быть официальным международным наблюдателем не раз, – рассказывает Бекман. – Очень развиты различные виды электронного голосования, бюллетени подсчитывают КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней. – Прим. ред.). Использовали эти аппараты во время голосования по поправкам в Конституцию. КОИБы – это российская система, новая версия аппарата появляется каждый год. Может быть, пора предложить их на экспорт? Думаю, многим странам это было бы интересно.

Россиянин с большим энтузиазмом становится не только избирателем, но и наблюдателемФото: Олег ЗОЛОТО

По словам Бекмана, реакция Запада на голосование в России, сопровождающаяся всевозможными акциями, говорит лишь о том, что «Запад ненавидит демократию в России и всегда готов на противодействие». Прежде всего, это касалось поправки о браке как союзе мужчины и женщины. Ее принятием, уверен правозащитник, «Россия дала надежду жителям Европы», которые разделяют подобную точку зрения.