2020-07-03T16:44:56+03:00
Общество

В Китае - вспышка нового свиного гриппа, в Монголии - бубонная чума. Ждать ли в России новой пандемии?

Прогноз на будущее специально для «Комсомолки» дал один из ведущих вирусологов страны - заместитель директора НИИ Пастера Александр Семенов
Сергей ВОЛЧКОВ
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Вспышки нового свиного гриппа и чумы вряд ли вызовут новую мировую пандемию.Вспышки нового свиного гриппа и чумы вряд ли вызовут новую мировую пандемию.Фото: Артем КИЛЬКИН
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«Болезнетворные» напасти, судя по всему, не спешат отпускать несчастный Земной шарик. Так, на днях в Китае вслед за коронавирусом обнаружили совершенно новый штамм вируса гриппа, обладающий, по словам ученых, высоким пандемическим потенциалом. Параллельно с этим в Западной Монголии объявили карантин из-за вспышки бубонной чумы. Дойдет ли «моровое поветрие» до нас, и нужно ли снова бежать в магазин закупаться гречкой и туалетной бумагой, объяснил один из ведущих вирусологом России, заместитель директора санкт-петербургского НИИ микробиологии и эпидемиологии имени Пастера Александр Семенов.

Вспышку свиного гриппа нового типа зарегистрировали в Китае. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вспышку свиного гриппа нового типа зарегистрировали в Китае.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Давайте для начала отдельно про чуму, - отметил эксперт. – Во-первых, она в последние годы никуда и не девалась. Ее очаги постоянно существуют в природе. Где-то там между разными зверьми – сусликами, блохами и так далее – она живет и распространяется. За этими процессами пристально следят специальные противочумные институты и станции. Собственно, результаты их работы вы и можете в данном случае наблюдать: не успели заболеть два – всего два! – человека, как в регионе тут же объявили карантин и ввели все положенные меры безопасности.

К тому же, по словам Семенова, заражение, к счастью, случилось в достаточно малонаселенной, удаленной от крупных трасс и населенных пунктов местности. Поэтому вероятность того, что чума вырвется из-за кордонов и обернется новой пандемией – в разе более страшной, чем пандемия коронавируса – стремится к нулю.

- Что касается свиного гриппа – важно понимать, что никаких существенных, принципиальных отличий от уже существующих штаммов эта новая мутация, скорее всего, иметь не будет, - констатирует ученый. – Это как с людьми: среди нас есть европеоиды и азиаты, толстые и худые, но общее строение – две руки, две ноги, одна голова – у всех одинаковое.

По словам Александра Семенова, человечество уже научилось бороться и со свиным гриппом и с чумой. Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам Александра Семенова, человечество уже научилось бороться и со свиным гриппом и с чумой.Фото: Артем КИЛЬКИН

Конечно, добавляет Семенов, у свиного гриппа есть свои нехорошие особенности – именно они, в частности, спровоцировали пандемию 2009-2010 годов. Но эта пандемия в какой-то степени пошла человечеству на пользу: сейчас ученые знают о свином гриппе куда больше, чем раньше, а медики имеют в своем распоряжении более совершенные лекарства и вакцины.

- К тому же в наших нынешних условиях вероятность новой глобальной пандемии очень и очень невелика, - отмечает вирусолог. – Хотя бы потому, что границы между странами до сих пор закрыты. Максимум стоит ждать локальной вспышки. Но не стоит забывать, что в Китае на фоне второй волны коронавируса все экстренные службы напряжены, готовы и натренированны – они ведь закрыли не только ферму, где нашли свиной грипп, но и все, до чего смогли дотянуться, в ее окрестностях.

Опасаться новой эпидемии не стоит - но в то же время нужно помнить о коронавируса, который никуда не делся. Фото: Олег ЗОЛОТО

Опасаться новой эпидемии не стоит - но в то же время нужно помнить о коронавируса, который никуда не делся.Фото: Олег ЗОЛОТО

Причина же, по которой человечество в 2020-м году постоянно атакуют вирусы и болезни– то SARS-CoV-2, то свиной грипп, то бубонная чума, то еще что-то в таком духе – по словам Семенова, очень проста.

- Ничего экстраординарного в мире вирусов и бактерий не происходит, - заключает ученый. – Просто на фоне всей этой истории с коронавирусом СМИ и обычные люди стали чаще обращать внимание на естественные процессы и интересоваться работой вирусологов. Поэтому – паниковать нет никакой причины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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