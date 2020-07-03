«Работаю по 19 часов»: звезда фильма «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало стал торговать хачапури

Из-за коронавируса без денег остались и обычные люди и звезды телеэкрана. Не обошли стороной финансовые проблемы и актера Вилле Хаапасало, известного российскому зрителю по фильмам «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки». Чтобы пополнить кошелек и заодно не сойти с ума от скуки, самый знаменитый в России финн занялся непривычным для себя делом: вот уже почти месяц он печет хачапури в селе Пуумала и продает их с главной площади.

- Когда началась эта история с вирусом, у меня сорвалось все, вся моя работа, - признался артист в телефонном разговоре с корреспондентом «КП-Санкт-Петербург». – Планировались съемки двух фильмов, телевизионных программ, какие-то проекты в театре, выставки. Но все это отменилось либо перенеслось, и я остался не у дел.

Знаменитый актер сам печет хачапури и продает их на центральной площади села Пуумала. Фото: Instagram

- И потом – у меня же есть свой небольшой ресторанный бизнес, - продолжает артист. – И я заметил, что хачапури в моем ресторане в Хельсинки – самое популярное и продаваемое блюдо. Так что я доподлинно знаю, что хачапури финнам нравится – как и всем во всем мире!Впрочем, скучал деятельный Хаапасало недолго. В какой-то момент он решил открыть в селе Пуумала собственную пекарню и продавать в ней… хачапури. На вопрос «почему именно хачапури?» Вилле отвечает просто: это еда, в которой есть все, что нужно человеку – сытность, вкус, тепло и калории.

Мини-бизнес, по словам Вилле, процветает: не было еще ни дня, чтобы к его точке на главной площади села не выстраивались гигантские очереди. Финнов, жаждущих отведать хачапури Хаапасало, не пугают ни жара, ни ливни. Правда, чтобы добиться такой популярности, самому артисту приходится вкалывать не на шутку: ранним утром он приезжает в пекарню, сам становится к плите, потом сам отвозит готовые хачапури на точку и продает. В минувший понедельник, вспоминает Вилле, был самый длинный рабочий день на его памяти: девятнадцать с половиной часов. Ну и отсутствие конкурентов тоже добавляет перспектив: в Пуумала, где живет всего чуть больше 2 000 человек, со стрит-фудом в принципе туго.

Вилле не без гордости замечает: отведать его хачапури люди едут со всех концов Финляндии. Фото: Instagram

Словом, несмотря на затишье на основной работе самый известный в России финн занят делом и на жизнь не жалуется. Единственное: если захотите, когда откроют границы, отправиться в Финляндию специально чтобы отведать хачапури Хаапасало, готовьтесь раскошелиться. Одна порция стоит 12 евро – 964 рубля в пересчете на нашу валюту.Работает в пекарне артист, конечно, не один: вместе с ним трудится уже шесть человек. Хотя поначалу проект Хаапасало планировал поднимать вдвоем с хорошим знакомым – кстати, грузинским поваром.