2020-07-03T22:31:52+03:00
Происшествия

В Архангельске мать выбросила ребенка из окна

Помощь девочке оказали очевидцы происшествия
Петр КИБЕР
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В Архангельске женщина вытолкнула ребенка из окна первого этажа.В Архангельске женщина вытолкнула ребенка из окна первого этажа.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Жительница Архангельска выбросила из окна свою малолетнюю дочку. По счастью, семья, в которой произошло ЧП, живет на первом этаже панельного дома, поэтому ребенок упал на асфальт с высоты около двух метров.

- Женщина 1986 года рождения выбросила четырехлетнего ребенка из окна квартиры на первом этаже дома на улице Адмирала Кузнецова, - сообщает пресс-служба Управления МВД по Архангельской области.

Очевидцами происшествия стали жители соседних домов и случайные прохожие. Они-то и бросились на помощь девочке. Люди вызвали скорую помощь, а также полицию.

По предварительным данным, ребенок отделался ушибами мягких тканей, особенно пострадало лицо. Сейчас малышку госпитализировали, а с ее матерью общаются сотрудники полиции.

Известно, что семья неблагополучная. Сама женщина злоупотребляет спиртным, а ребенка она воспитывает без отца. Была ли мать пьяна в момент, когда вытолкнула дочку из окна, покажет проверка.

К делу будут привлечены органы опеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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