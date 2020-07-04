«Отец открыл Германии правду о блокаде, которую она не знала»: Дочь Даниила Гранина рассказала, как писателю, стоя, аплодировал Бундестаг

«Комплимент от действительно умного человека перекрывает тысячи обид от пошляков», - одна из самых известных цитат Даниила Гранина.

Писатель и историк, ставший классиком еще при жизни. Его выступлениям радовались и огорчались, но никто не оставался равнодушным. До последнего он пытался остаться самим собой, говорил неудобную правду и всегда поступал по совести. 4 июля, три года назад, не стало великого Даниила Гранина. В День памяти писателя его дочь Марина рассказала «Комсомолке», как отец потряс своей речью Бундестаг, почему комплексовал перед знаменитыми писателями и что думал о попытках переписать историю.

«КАЗАЛОСЬ, ЧТО О БЛОКАДЕ ВСЕ СКАЗАНО»

Даниил Гранин с детства мечтал стать историком. Но судьба распорядилась иначе, мать будущего писателя заявила, что семья не может себе такое позволить, потому что «надо иметь конкретную профессию, чтобы зарабатывать на жизнь». Поэтому Гранину пришлось получить образование инженера. Но его душа всегда лежала к литературе. Когда же он попал в круг писателей, то сильно комплексовал. Гранин рассказывал: «Для меня имена Булгакова, Мандельштама – были неведомыми, а я был темный невежественный человек, который слушал, старался не высовываться и продолжал работать».

Даниил Гранин поразил Бундестаг своим выступлениемФото: Александр ГЛУЗ

- Отец был с техническим образованием, но в силу своего таланта оказался среди очень образованных людей: филологов, историков, литературоведов, - вспоминает Марина Гранина. - Эти люди были старше него, образование у них было блестящее. И отец чувствовал нехватку филологического образования. Но с огромным удовольствием все впитывал.

Одним из самых запоминающихся моментов в жизни писателя было его выступление в Бундестаге. Даниила Гранина любили в Германии и попросили выступить перед депутатами, президентом и канцлером. Дочь писателя до сих пор помнит, как отец готовил речь, в которой раскрыл беспощадную правду о блокаде Ленинграда.

- Это было интересно, а главное совершенно для него неожиданно, - делится Марина Гранина. - Он очень мучительно принимал решение, чему должна быть посвящена его речь. Мы обсуждали это дома за ужином. И мне казалось, что про блокаду все знают, что еще можно говорить о ней спустя 60 лет? Но оказалось, что именно эта тема, именно такой рассказ, не приправленный никакими эмоциями, кроме сострадания, оказался самым действенным, самым нужным для тех людей, которые сидели в зале и, оказывается, ничего об этом не знали.

Даниил Гранин с детства мечтал стать историком, но получил инженерное образованиеФото: Александр ГЛУЗ

«МЕРКЕЛЬ ГОВОРИЛА С НАМИ ПО-РУССКИ»

- Перед выступлением вас принимала Ангела Меркель?

- Да, они говорили по-русски, оказывается, она очень хорошо говорит на нашем языке. Она принимала нас в небольшом кабинете, где были депутаты. Все подходили к нам. Была очень дружелюбная атмосфера, легкая, приятная. Тогда еще никто не подозревал, какое сильное и тяжелое впечатление их ждет от рассказа отца.

- Для всех депутатов сказанное вашим отцом было неизвестно?

- Это как бомбежка Дрездена: все знают, что она была, но мало кто знает детали. Эта речь произвела фурор. Нам потом еще в течение месяца звонили люди из Германии - такой резонанс имело это выступление.

- Как сам Даниил Гранин оценил свое выступление? Ему весь Бундестаг аплодировал стоя…

- Отец устал, но был очень вдохновлен. Мы были радостны, нам казалась, что это еще одна победа нашей страны. Ведь отец рассказывал о подвиге нашего города прямо в Бундестаге. Мы решили это отпраздновать с немецкими друзьями. После выступления мы поехали в небольшой писательский ресторан в западном Берлине. Когда мы вошли туда, все находившиеся там немцы встали и зааплодировали.

Главное правило Гранина - никаких правилФото: Тимур ХАНОВ

- Как отреагировала на выступление Ангела Меркель?

- Отец с Ангелой Меркель производили очень милое впечатление. Она сломала ногу, катаясь на лыжах. И была в тот момент с палкой. И папа тоже ходил с палкой. И они такие два дружных «инвалида» смотрелись очень дружелюбно. Они показывали, что все неприятности, которые существуют между нашими странами - где-то высоко-высоко, а внизу люди, которые друг с другом дружат и друг-другу сочувствуют.

«ИСТОРИЮ МОЖНО ДОНЕСТИ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ»

- Как вы думаете, это выступление помогло донести до Запада страницы нашей истории? Ведь ваш отец очень ревностно относился к попыткам переписать ее.

- Я думаю, что усилия, которые «Фонд Гранина» принимает, чтобы «Блокадная книга» была переведена на другие языки, не напрасны. В Германии книга отца пользуется успехом и информация о войне из нее доступна немцам. Только через культуру мы можем заставить другие страны думать о нас, знать нашу культуру и понимать наши души.

- Как бы ваш отец оценил то, что сейчас происходит в США?

- Не знаю точно. Но как это можно оценить? Только расстраиваться и возмущаться. Это просто какое-то безобразие. Торжество малообразованных частей общества.

Даниил Гранин не боялся говорить правдуФото: Тимур ХАНОВ

- Ваш отец рассказывал, что глава Национального исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто не раз вытаскивал его с того света. Как вы думаете, почему не удалось сделать это снова?

- 98 лет - это немало, согласитесь. Я Владимиру Евгеньевичу страшно благодарна. Он курировал отца с 2012 года, когда были тяжелые заболевания. Он и его врачи возвращали папу не просто к жизни, а к полноценной жизни. Они продлили ему жизнь по крайне мере лет на семь. Они сделали все возможное и невозможное. Как говорил сам Евгений Шляхто папе: «Если человек хочет жить, медицина бессильна».

«ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО - НИКАКИХ ПРАВИЛ»

- Ваш отец говорил, что главное – оставаться самим собой. Как вы думаете, у него получилось?

- Вы знаете, мне кажется, в основном получилось. Это было нелегко, нужен был характер. И он у него был. Отец, оставаясь самим собой, ладил с властью. Никогда не прогибался, но чаще всего имел хорошие отношения со всеми.

- Можете назвать правила жизни Даниила Гранина?

- Я думаю, главное правило - чтобы не было никаких правил. Это для любого очень важно. А главный его совет такой: «Ты утром встаешь, видишь солнце, видишь мир. Этот день должен быть для тебя самый счастливый. Нужно жить сегодня».

Дочь Даниила Гранина с Валентиной МатвиенкоФото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Помните ваши последние разговоры с отцом?

- Нет, он очень болел, мы нервничали, разговоров как таковых и не было. Но он прочел какую-то книгу о Петербурге и нам очень рекомендовал.